Teknofest İstanbul’da Ziyaretçi Kayıtları Başladı

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK TEKNOLOJİ VE HAVACILIK ETKİNLİĞİ İSTANBUL’A GELİYOR

Türkiye’nin en büyük teknoloji ve havacılık etkinliği TEKNOFEST, bu yıl son durağını İstanbul’da yapıyor. Festival, 17-21 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilerek teknoloji tutkunlarını bir araya getirecek birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak.

EŞSİZ DENEYİMLER VE ETKİNLİKLER SUNULACAK

Festivalde ziyaretçileri, teknoloji yarışmalarından heyecan verici hava gösterilerine, yenilikçi projelerin sergilendiği fuar alanlarından ilham verici söyleşilere kadar geniş bir etkinlik yelpazesi bekliyor. Bunun yanı sıra, konserler, atölye çalışmaları, simülasyonlu deneyim alanları ve planetaryum gibi çeşitli aktiviteler de gerçekleşecek.

ONLINE KAYIT SÜRECİ BAŞLADI

TEKNOFEST İstanbul’a katılım tamamen ücretsiz, ancak etkinliğe giriş yapabilmek için tüm ziyaretçilerin online kayıt yaptırması gerekiyor. 7 yaş altındaki çocuklar için kayıt zorunluluğu yok ama diğer katılımcılar için ayrı bir bilet oluşturulması şart. Festival alanı, ziyaretçilerin giriş ve çıkışlarına 09.00-18.00 saatleri arasında açık kalacak.