Teknofest İstanbul: Ziyaretçi Kayıtları Açıldı

TEKNOFEST İSTANBUL’A GELİYOR

Türkiye’nin en büyük teknoloji ve havacılık etkinliği olan TEKNOFEST, bu yıl son durağı olarak İstanbul’a geliyor. Festivale 17-21 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda ev sahipliği yapılacak. Bu etkinlik, teknoloji tutkunlarını bir araya getirecek pek çok aktivite ile dolu olacak.

EŞSİZ ETKİNLİKLER SERGİLENİYOR

Festival kapsamında ziyaretçileri sadece teknoloji yarışmaları değil, aynı zamanda heyecan verici hava gösterileri ile yenilikçi projelerin sergilendiği fuar alanları da bekliyor. İlham verici söyleşilerin yanı sıra konserler, atölye çalışmaları, simülasyon deneyim alanları ve planetaryum gibi birçok farklı etkinlik de festivalde yer alacak.

KAYIT SÜRECİ BAŞLADI

TEKNOFEST İstanbul’a katılım tamamen ücretsizken, etkinliğe girebilmek için tüm ziyaretçilerin online kayıt yaptırması gerektiği bildiriliyor. 7 yaş altı çocuklar için herhangi bir kayıt şartı bulunmuyor, ancak diğer tüm katılımcılar için ayrı bilet oluşturulması gerekiyor. Festival alanı, ziyaretçilere 09.00-18.00 saatleri arasında açık kalacak.