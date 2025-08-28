“TEKNOFEST Mavi Vatan Başladı”

TEKNOFEST MAVI VATAN BAŞLADI

Milli Teknoloji Hamlesi’nin denizlerdeki yansıması olan TEKNOFEST Mavi Vatan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda başladı. T3 Vakfı’nın yürütücülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen etkinlik, 30 ve 31 Ağustos tarihlerinde halkın ziyaretine açık olacak. Ziyaretler üç seans halinde 09.00-12.00, 12.00-15.00 ve 15.00-18.00 saatlerinde gerçekleştirilecek ve her ziyaretçi yalnızca bir seansa katılabilecek.

DENİZCİLİK VE TEKNOLOJİ SERGİLENİYOR

Etkinlik, denizcilik ve su altı teknolojilerinin öne çıkacağı bir dizi organizasyonu içeriyor. İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, Su Altı Roket Yarışması ve İnsansız Deniz Aracı Yarışması gibi yarışmalar düzenlenecek. Katılımcılar, Türk donanmasının TCG Anadolu, TCG İstanbul, TCG Burgazada, TCG Oruçreis, TCG Nusret, TCG Sakarya ve TCG Hızırreis gemilerini de ziyaret edebilecekler. Ziyaretçilere sunulan sanal gerçeklik alanları, SAT ve SAS Komutanlığı’nın özel gösterileri ve “Mavi Vatan Zaman Tüneli” gibi etkinlikler farklı deneyimler sağlayacak.

GELİŞMELER VE GÜVENLİK MESAJI

Burada CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Fulya Öztürk’e önemli açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk savunma sanayinin son 20 yılda “Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle inanılmaz bir hız kazanarak büyük bir başarı elde ettiğini” belirtti. Güler, “Bugüne kadar karada ve havada çok ciddi gelişmeler oldu. Aslında denizde de çok önemli gelişmelerimiz var fakat bunlar bugüne denk geldi” diye konuştu. Ayrıca, Mavi Vatan’da sergilenen savunma sanayi ürünleri ile vatandaşların gurur duyacağını ifade etti.

Güler, “Önümüzdeki dönemde Türkiye ile beraber olanlar kazanacak” mesajını vererek, Türk Silahlı Kuvvetlerinin her zaman görevinin başında olduğunu aktardı. Güler, “Terörsüz Türkiye için çok önemli bir faaliyet” diyerek, toplumsal kardeşliğin artmasına yönelik çabalarını yineledi ve Suriye için harekât durumunun hazır olduğunu açıkladı.