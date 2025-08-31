teknofest-mavi-vatan-devam-ediyor

Türkiye’nin Savunma Sanayisine İlgi Büyüyor

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı’nın işbirliğiyle düzenlenen “TEKNOFEST Mavi Vatan”, İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda etkileyici son gün etkinlikleriyle sürüyor. Etkinliğin dördüncü ve son gününde vatandaşların yoğun ilgisi dikkat çekiyor. Türk savunma sanayisine dair ürünleri yerinde incelemek isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren İstanbul Tersanesi Komutanlığı’na gelmeye başladı.

TGC Anadolu İçin Uzun Kuyruklar Bekleniyor

Etkinlik alanında bulunan gemilerin önünde hatıra fotoğrafı çekmek isteyen vatandaşlar, özellikle Türkiye’nin en büyük askeri gemisi olan TCG Anadolu’yu ziyaret etmek için uzun kuyruklar oluşturuyor. TCG Anadolu’nun yanı sıra TCG İstanbul, TCG Burgazada, TCG Oruçreis, TCG Nusret, TCG Sakarya ve TCG Hızırreis gibi Türk donanmasına ait diğer önemli gemiler de etkinlikte büyük ilgi görüyor.