teknofest-mavi-vatan-devam-ediyor

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) tarafından yürütülen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı’nın işbirliği ile düzenlenen “TEKNOFEST Mavi Vatan”, İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda son gün etkinlikleriyle devam ediyor. Etkinliğin dördüncü ve son gününde, vatandaşlar gösterdiği yoğun ilgi dikkat çekiyor. Türk savunma sanayisi ürünlerini yerinde görmek isteyen birçok kişi, sabahın ilk saatlerinden itibaren İstanbul Tersanesi Komutanlığı’na akın etmeyi sürdürüyor.

Etkinlik alanında yer alan gemilerin önünde hatıra fotoğrafı çektiren vatandaşlar, özellikle Türkiye’nin en büyük askeri gemisi olan TCG Anadolu’yu ziyaret edebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. TCG Anadolu’nun yanı sıra, TCG İstanbul, TCG Burgazada, TCG Oruçreis, TCG Nusret, TCG Sakarya ve TCG Hızırreis gibi Türk donanmasının öne çıkan gemileri de etkinlikte büyük ilgi görüyor.

