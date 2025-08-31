teknofest-mavi-vatan-devam-ediyor

Gündem

TEKNOFEST MAVİ VATAN ETKİNLİKLERİ İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda Devam Ediyor

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı’nın işbirliğiyle düzenlenen “TEKNOFEST Mavi Vatan”, İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda son gün etkinlikleriyle sürüyor. Bu etkinliğin dördüncü ve son gününde, vatandaşların yoğun ilgisi gözlemleniyor. Türk savunma sanayisi ürünlerini yerinde incelemek isteyen ziyaretçiler, sabahın erken saatlerinden itibaren İstanbul Tersanesi Komutanlığı’na akın etmeye başladı.

UZUN KUYRUKLAR TCG ANADOLU İÇİN OLUŞUYOR

Etkinlik alanında, ziyaretçiler gemilerin önünde hatıra fotoğrafları çektiriyor. Özellikle Türkiye’nin en büyük askeri gemisi olan TCG Anadolu’yu ziyaret etmek isteyenler için uzun kuyruklar oluşuyor. TCG Anadolu’nun yanı sıra, TCG İstanbul, TCG Burgazada, TCG Oruçreis, TCG Nusret, TCG Sakarya ve TCG Hızırreis gibi Türk donanmasının dikkat çeken diğer gemileri de etkinlik alanında büyük ilgi görüyor.

