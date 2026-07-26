TEKNOFEST Mavi Vatan Yeniden Gölcük’te

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunu karadan sonra denizlere taşıyan TEKNOFEST, bu yıl “Mavi Vatan” temasıyla teknoloji ve savunma sanayii meraklılarını denizcilik ekseninde bir kez daha buluşturuyor. Geçen yıl İstanbul’da düzenlenen ilk etkinlik büyük ilgi gördü. Yerli deniz araçları ve su altı teknolojileri ön plana çıktı. Bu yıl 20-23 Ağustos tarihleri arasında Gölcük Tersanesi Komutanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı ana yürütücü olarak yer alıyor. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı da organizasyonda görev üstleniyor. Etkinlik, denizcilikteki gücü genç nesillerle buluşturmayı hedefliyor. Yerli teknolojiler etrafında güçlü bir gelecek vizyonu inşa ediliyor.

YARIŞMALAR GENÇLERE İLHAM VERİYOR

İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması düzenlenecek. Su Altı Roket Yarışması da programa dahil edildi. İnsansız Deniz Aracı Yarışması ile gençler hayallerini teknolojiye dönüştürecek. Mühendis adayları projeleriyle denizlerdeki yarınlara yön verecek. Paydaş kurumlar stant alanlarında faaliyetlerini tanıtacak. Ziyaretçilerle etkileşim sağlanacak.

ETKİNLİKLERLE DONANMA TANITILIYOR

Donanmanın önemli gemileri sergilenecek. Sanal gerçeklik gözlükleriyle deneyim alanları kurulacak. Denizcilik kültürünü yaşatan yarışmalar yapılacak. Hatıra fotoğrafı alanları ziyaretçilere sunulacak. SAT ve SAS Komutanlığı personeli gösteri yapacak. Denizcilik tarihini yansıtan alanlar oluşturulacak. Konferans ve sergiler de etkinlikte yer alacak.