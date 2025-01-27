Teknofest’ten Mimari ve Görsel Tasarım Yarışması

YENİLİKÇİ TASARIM YARIŞMASIYLA GELECEĞE AÇILAN KAPILAR

TEKNOFEST, yenilikçi fikirlerin ve sürekli gelişen teknoloji çağının merkezinde yer alarak bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Mimari ve Görsel Tasarım Yarışması ile geleceğin tasarımcılarına kapılarını açıyor. Bu heyecan verici etkinlik, güzel sanatlar, mimarlık, iç mimarlık, endüstriyel tasarım ve diğer tüm fakülte öğrencilerine yenilikçi projeler geliştirme fırsatı sunuyor. Kültür ve Medeniyet Vakfı (KÜME) tarafından düzenlenen yarışma, katılımcıların ilham almasını sağlıyor. Mimari ve Görsel Tasarım Yarışması, çevresel sürdürülebilirliği ön plana çıkararak ziyaretçi deneyimini zenginleştiren yenilikçi ve fütüristik tasarımları desteklemeyi hedefliyor.

BEŞ KATEGORİDE YENİLİKÇİ PROJELER

Yarışmaya katılanlar, sahne düzenlemelerinden akıllı stant çözümlerine kadar birçok alanda özgün projelerle yaratıcılıklarını sergileyebiliyor. Yarışma 5 farklı kategoride düzenleniyor:

1. Sahne Tasarımları Kategorisi: Gösteri ve etkinlik sahnelerine estetik ve işlevsellik katacak yenilikçi çözümler.

2. Şampiyonlar Ligi Pavilyonu Tasarım Kategorisi: İnovatif ve dikkat çekici bir pavilyon tasarımı.

3. T3 Vakfı Pavilyonu Tasarım Kategorisi: Vakfın misyonunu ve vizyonunu yansıtan eşsiz bir alan.

4. TEKNOFEST Alanı Yönlendirme Tasarım Kategorisi: Festival alanında etkili ve şık yönlendirme sistemleri.

5. TEKNOFEST Grafik Konsept Tasarımı Kategorisi: TEKNOFEST’in ruhunu yansıtan çarpıcı grafik tasarımlar.

Projeler, estetik ve işlevselliğin yanı sıra yenilikçilik ve uygulanabilirlik kriterlerine göre değerlendirilecek. Tasarımların, TEKNOFEST alanını iyileştirirken ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunması bekleniyor.

BÜYÜK ÖDÜLLER YARIŞMACILARI BEKLİYOR

Her kategoride ödül almaya hak kazanan tasarımlar arasında birincilere 150 bin TL, ikincilere 120 bin TL ve üçüncülere 100 bin TL’lik ödüller verilecek. Bu büyük ödüller, tasarımcıların fikirlerini hayata geçirme yolunda büyük bir motivasyon kaynağı olurken, geleceğe damga vuracak projelerin ortaya çıkmasını da sağlayacak. TEKNOFEST Mimari ve Görsel Tasarım Yarışması, yalnızca fikirleri sergilemekle kalmayıp, geleceğe ilham olacak tasarımları gerçeğe dönüştürme fırsatı sunuyor.

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören T.C. vatandaşı veya yabancı uyruklu ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenciler, yarışmaya bireysel veya takım olarak katılabiliyor. Detaylı bilgi ve başvuru için https://mth.tc/KumeTasarim web sitesini ziyaret edin ve son başvuru tarihi olan 30 Mayıs’ı kaçırmayın.