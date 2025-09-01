Teknoloji Hisselerindeki Satış, Bitcoin Düşüyor

ABD TEKNOLOJİ HİSSELERİNDEKİ SATIŞLAR VE KRİPTO PARA PİYASALARI

ABD’de teknoloji hisselerinde yaşanan sert satışlar, kripto para piyasalarda da düşüşe yol açtı. Bitcoin, bugün 107 bin 304 dolara kadar gerileyerek son iki aydaki en düşük seviyesini gördü. Düşüşün sebeplerinden biri, yarı iletken devi Nvidia’nın gelir tahmininin beklentilerin altında kalması oldu. Nvidia’nın öngörüsü, yapay zeka temalı hisselere yönelik yatırımcı ilgisini azaltarak piyasalarda riskten kaçışı hızlandırıyor.

UZMAN GÖRÜŞLERİ

Jefferies ekonomisti Moht Kumar, konu ile ilgili yaptığı değerlendirmede teknoloji sektörünün yapay zeka döngüsünde hala erken aşamada olduğunu vurguladı. Orta vadede olumlu bir görünüm sergileyen Kumar, “Son iki yıldaki kadar güçlü büyüme veya yüksek getiriler görmemiz pek olası değil” dedi. Bitcoin ise saat 11.37 itibarıyla 109 bin 502 dolardan işlem görmeye devam ediyor.