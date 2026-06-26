Teksas Okullarda İncil Hikâyelerini Zorunlu Kılacak

Texas, 5 milyondan fazla devlet okulu öğrencisi için İncil hikayelerini zorunlu hale getirmeye hazırlanıyor. Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Texas Eyalet Eğitim Kurulu’nun Cuma günü yapacağı oylamada, K-12 müfredatında İncil’deki çocuk hikayeleri ve ayetlerinin zorunlu okuma olarak belirlenmesine yönelik düzenlemeyi kabul etmesi bekleniyor. Eyalet, ulusal muhafazakar hareketin Hristiyan öğretilerini Amerikan sınıflarına yerleştirme çabasında öncü rol oynuyor. Geçtiğimiz yıl Texas, sınıflarda On Emir’in sergilenmesini zorunlu kılan en büyük eyalet olmuş ve bu yasa federal mahkeme tarafından onanmıştı.

MÜFREDATA EKLENECEK İNCİL HİKAYELERİ NASIL BELİRLENDİ?

Zorunlu okuma listesinde ilkokul öğrencileri için Davut ve Golyat hikayesinin resimli kitap uyarlaması, daha büyük öğrenciler için ise Adem ile Havva ile ilgili İncil pasajları yer alıyor. Aynı toplantıda eğitim kurulu, eyaletin sosyal bilgiler müfredatını da yeniden yazmak için oylama yapacak. Yeniden yapılandırmayla Texas ve ABD tarihine daha fazla odaklanılması, küresel tarih ve kültürlerle ilgili bazı öğretilerin ise azaltılması hedefleniyor. Değişiklik kapsamında altıncı sınıf “Dünya Kültürleri” dersi kaldırılacak ve komünizmle ilgili dersler önemli ölçüde genişletilecek. 2030’da yürürlüğe girmesi planlanan öneriler, öğretmenler, veliler ve toplum üyeleri arasında keskin bir ayrışmaya yol açtı. Yüzlerce kişi bu hafta eğitim kurulu önünde görüşlerini dile getirdi.

DESTEKÇİLER VE KARŞI ÇIKANLAR ARASINDAKİ TARTIŞMA

Destekçiler, İncil’in Batı tarihini ve ABD’nin kuruluşunu anlamaya yardımcı olacak temel bir edebi metin olarak okutulması gerektiğini savunuyor. Bir politika grubu bu düzenlemeyi, Texas okullarını öğrencileri böldüğünü ve Amerika’nın kurucularını eleştirdiğini iddia ettikleri ırk ve tarih derslerinden arındırma çabasında “son savaş” olarak nitelendirdi. Ancak karşı çıkanlar, zorunlu okuma listesinin Hristiyanlığı diğer dinlerin üzerinde tuttuğunu ve anayasal olarak korunan kilise-devlet ayrılığını ihlal ettiğini belirtiyor. Özellikle Hristiyan olmayan hanelerde, bu öğretilerin ebeveynlerin çocuklarının dini eğitimini yönlendirme hakkını ihlal edebileceği ifade ediliyor.

BİR AİLENİN ENDİŞESİ: DİNİ ÖZGÜRLÜK VE EBEVEYN HAKLARI

Texas’ta görevli bir askeri ailenin annesi Kimmie Fink, kurula yaptığı konuşmada çocuklarının anayasal dini özgürlüklerinin korunacağına inanmak istediğini söyledi. Fink, “Texas ebeveyn haklarını savunan bir eyalet değil mi? Texas’ta ebeveynlerin çocuklarının ahlaki ve dini yetiştirilmesini devlet müdahalesi olmaksızın yönlendirme temel yasal hakkı var. Önerilen edebi eserler bu hakkı çiğniyor” dedi. Müfredat değişikliğinin bazı destekçileri ise çocuklara açıkça din öğretileceği iddialarına karşı çıkarak, İncil pasajları ve hikayelerinin dünya tarihi bağlamında öğretileceğini söylüyor.

HIRİSTİYAN EĞİTİM KURULU ÜYESİNDEN MUHALEFET

Eğitim kurulu üyesi Tiffany Clark, Dallas-Fort Worth bölgesini temsil eden bir Hristiyan ve Demokrat olarak önerilen müfredata açıkça karşı çıkıyor. Clark, bazı Hristiyan seçmenlerinin “İncil derslerinin Pazar günleri verilmesi gerektiğine” inandığını söyledi. Clark, önerilen müfredatın Protestan ve Evanjelik kiliseler tarafından yaygın olarak kullanılan ancak Roma Katolik Kilisesi’nin tercih etmediği King James İncil’i gibi belirli çevirileri zorunlu kıldığına dikkat çekti. Ayrıca Hristiyan metinlere yapılan vurgunun diğer dinlerden gelen çocukları yabancılaştıracağından ve ebeveynlerin çocuklarının dini eğitimini şekillendirme hakkını engelleyeceğinden endişe duyuyor. Pew Araştırma Merkezi’nin 2023-2024 anketlerine göre Texas’ta yetişkinlerin yaklaşık üçte biri Hristiyan olmayan inançlara sahip.

UZMANLAR VE ÖĞRETMENLER NE DİYOR?

Houston’daki Cemaat Emanu El’in hahamı Joshua Fixler, öğretmenlerin aşina olmadıkları veya rahat hissetmedikleri dini metinleri öğretmek zorunda kalabileceğini söyledi. Fixler, “Bu liste devlet okulu sınıfları için uygun olmayan Hristiyan metinleriyle dolu. Bir haham ve Yahudi çocukların ebeveyni olarak, bu kurulun din hakkında öğretmek ile din öğretmek arasında bir ayrım yapmasının hayati olduğunu düşünüyorum. Bu liste öğretmenleri bu çizgiyi geçmeye zorlayacak” dedi. Stanford Üniversitesi eğitim profesörü Antero Garcia, uygulamaya konulması halinde bu zorunlu edebiyat müfredatının türünün ilk örneği olabileceğini belirtti. Garcia, genellikle okul bölgeleri ve okul düzeyindeki eğitimcilerin öğrencilerinin okuyacağı metinleri seçme yetkisine sahip olduğunu ifade etti.