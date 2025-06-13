Teksas’ta Askerler Protestolara Katıldı!

KAOS ORTAMINDA EYLEMLER SÜRÜYOR

ABD’nin Los Angeles kentinde başlayan protestolar, tam 5 gün boyunca devam ediyor. Başkan Donald Trump’ın düzensiz göçmenlere yönelik uyguladığı politikalar, New York’un ardından Teksas’a da yayılarak büyük bir tepki oluşturuyor.

TEKSAS’TA ASKERİ ÖNLEMLER ALINIYOR

Teksas Valisi Greg Abbott, eyalet genelinde planlanan ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) karşıtı protestolar öncesi harekete geçti. Protestolar için, Texas’ın Ulusal Muhafızlar biriminden 5 bin ve Kamu Güvenliği Departmanı’ndan 2 bin olmak üzere toplamda 7 bin askerin görevlendirileceğini duyurdu.

KANUNSUZLUKLARA TAHAMMÜL YOK

Abbott, yaptığı açıklamada “Barışçıl protestolar, ulusumuzun dokusunun bir parçasıdır. Ancak Teksas, Başkan Donald Trump’ın göçmenlik yasasını yürürlüğe koyması nedeniyle Los Angeles’ta gördüğümüz kanunsuzluğa tahammül etmeyecektir” sözlerini kullandı.