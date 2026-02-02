Tekstil ve Hazır Giyim Sektöründe Tarihi Daralma Yaşandı

Türkiye ekonomisinin belkemiği olarak tanımlanan tekstil ve hazır giyim sektörü, son dönemlerde oldukça zorlu bir daralma süreciyle karşı karşıya kalıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre, 2024 Aralık ile 2025 Kasım arasındaki 11 aylık süreçte bu iki sektörde toplamda 4 bin 822 şirket faaliyetini durdurdu ve 108 bin 125 kişi işsizlikle karşılaştı. Sektördeki daralmanın başlıca sebepleri arasında yüksek üretim giderleri, iç talepteki zayıflama ve ihracat pazarlarında yaşanan sıkıntılar bulunuyor. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin bu maliyet baskısına direnemediği belirtiliyor.

DARALMA SEVİYESİ ARTAN BASKILARLA DERİNLEŞİYOR

Yener Karadeniz imzası ile yayınlanan haberde, tekstil ve hazır giyim sektörünün oluşturduğu yüksek istihdamın yanı sıra yıllardır sunduğu dış ticaret fazlası ile Türkiye ekonomisindeki önemine vurgu yapılıyor. Yüksek üretim maliyetleri, talep daralması ve ihracat pazarlarındaki yavaşlama, sektördeki zorlukları her geçen ay giderek artırmakta. Bu olumsuz tablo, şirketlerin kapanması ve istihdam kayıplarıyla kendini gösteriyor. Sosyal Sigortalar Kurumu’nun Kasım verilerine göre, bu 11 aylık süreçte tekstil ve hazır giyim sektörlerinde toplamda 4 bin 822 şirket faaliyetini durdururken, özellikle hazır giyim sektöründe hem şirket sayısında hem de istihdamda kayıpların daha fazla yaşandığı kaydediliyor.

ŞİRKET KAPANMALARI VE İSTİHDAMDAKİ DÜŞÜŞ

2024 Aralık ayında 19 bin 461 işletmenin bulunduğu tekstil sektöründe, 2025 Kasım itibarıyla bu sayı 18 bin 622’ye düştü. Yani 11 aylık süreçte 839 tekstil şirketi sektörden ayrıldı. İstihdam açısından da benzer bir durum söz konusu. Aynı zaman diliminde, tekstil sektöründeki çalışan sayısı 384 bin 711 kişiden 347 bin 964 kişiye gerileyerek 36 bin 747 kişilik bir kayba neden oldu. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin maliyet baskısından daha fazla etkilenmekte olduğu ifade ediliyor.

HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNDEKİ KRİTİK DÜŞÜŞ

Hazır giyim sektöründeki daralma ise daha belirgin bir şekilde kendini gösteriyor. 2024 Aralık ayında 39 bin 640 olan şirket sayısı, 2025 Kasım itibarıyla 35 bin 657’ye gerileyerek 3 bin 983 hazır giyim firmasının 11 ayda faaliyetini sonlandırmasıyla sonuçlandı. İstihdam açısından da önemli bir düşüş yaşandı; sektördeki çalışan sayısı 574 bin 684 kişiden 503 bin 306 kişiye inerek, 71 bin 378 kişinin iş bulduğu sektörden ayrıldığı belirlendi. Ülke genelindeki toplam istihdam kaybının yaklaşık üçte ikisi hazır giyim sektöründe gerçekleşti.

GENEL GÖRÜNÜMDE OLUMSUZ TEPKİLER

Tekstil ve hazır giyim sektörleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde, Aralık 2024’te 59 bin 101 olan toplam şirket sayısının, 2025 Kasım’da 54 bin 279’a düştüğü görülüyor. Bu süre zarfında toplamda 4 bin 822 şirket kapanırken, istihdam rakamı da 959 bin 395 kişiden 851 bin 270 kişiye gerilemiş durumda. Sektördeki 11 aylık dönemde yaşanan 108 bin 125 kişilik istihdam kaybı, artan maliyetler, finansmana ulaşımda yaşanan zorluklar ve talep daralmasının etkisini açıkça ortaya koyuyor.

ÇARPICI KAYIP ORANLARI

Takvim yılı bazında duruma bakıldığında, tablo daha da çarpıcı hale geliyor. 2024 Ekim ayından 2025 Ekim ayına kadar geçiş sürecinde, her iki sektördeki toplam istihdam, 966 bin 045 kişiden 851 bin 270 kişiye inerek 114 bin 775 kişilik bir düşüş gösterdi. Aynı dönemde toplam şirket sayısı, 59 bin 354’ten 54 bin 279’a gerileyerek 5 bin 075 adet azalma kaydetti. En büyük istihdam kaybı ise yine hazır giyim sektöründe gözlemlendi ve 69 bin 996 kişi azalarak 510 bin 628 kişiye düştü. Sadece 2025 Ekim ayında ise iki sektörde 12 bin 819 kişi istihdamı terk etti ve 303 şirketin faaliyetini sonlandırdığı belirlendi.