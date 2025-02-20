Telefonla Gelen Dolandırıcılıklara Dikkat Edin

DOLANDIRICILIK VAKALARI ARTMAKTA

Ülkemizde dolandırıcılık olayları, teknoloji gelişimiyle birlikte büyük bir hız kazanıyor. Öncelikle cep telefonları ve e-postalarla başlayan dolandırıcılık, şimdi ses klonlama ve yapay zekâ ile daha karmaşık bir hale gelmiş durumda. “Oltalama” yöntemi, milyonlarca insanı mağdur edebiliyor. Özellikle pandeminin ardından bu tür vakaların ciddi şekilde arttığı gözlemleniyor. 2020 yılında oltalama yoluyla yıllık 460 bin dolandırıcılık vakası yaşanırken, 2024 yılında bu sayı 2,3 milyon adede çıkıyor. 2024’te önlenen dolandırıcılık girişimleri ise toplamda 3,8 milyon olarak kaydedildi. Adalet Bakanlığı’nın 2023 Adalet İstatistikleri’ne göre, Türkiye’de en yaygın suç türü mal varlığına karşı işlenen suçlar oldu. Dolandırıcılık, hırsızlık ile birlikte mal varlığına yönelik en çok işlenen suç türü haline geliyor. Son 5 yılda dolandırıcılık davalarının sayısı 5 kat artarken, bu alanda en çok dava açılıyor.

CEZALARIN YETERSİZLİĞİ

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre, Avrupa Dolandırıcılıkla Mücadele Ofisi (OLAF) verilerine göre, teknolojiyle yapılan dolandırıcılık girişimlerinde Türkiye ön sıralarda yer alıyor. Bunun temel nedeni kişisel verilerin kolayca çalınıp satılabilmesi. Kişisel bilgilerimizin bu kadar kolay elde edilebilmesi, Türkiye’yi dolandırıcılıkta zirveye taşıyan en önemli faktörlerden biri. Cezalar açısından Avrupa ve ABD ile belli başlı farklar mevcut. Türkiye’de dolandırıcılığa yönelik ceza, 3 yıldan 10 yıla kadar hapis olabiliyor, ancak çoğu suçlu bu cezaları almadan serbest bırakılıyor. ABD’de ise aynı suç için 10 yıl hapis ve 10 bin ile 25 bin dolar arasında para cezası uygulanıyor.

KİŞİSEL VERİLERİMİZİN TEHDİT ALTINDA OLDUĞU GÖRÜLÜYOR

Bilişim uzmanları, kişisel verilerin karanlık internet (Dark Web) üzerinde satıldığını ve bu duruma müdahale edilmesi gerektiğini ifade ediyor. Ülkedeki bankalar ve GSM şirketlerinin yeterli güvenlik önlemleri almadığı da vurgulanıyor. Uzmanlar, Türkiye’nin veri güvenliği konusunda düşük bir skora sahip olduğunu ve dolandırıcıların teknolojiyi çok iyi kullandığını belirtiyor.

ENFLASYON DOLANDIRICILIĞI ARTIRIYOR

Prof. Dr. Hakan Kara, enflasyon ile dolandırıcılık vakalarının artışının bağlantılı olduğunu belirtiyor. Enflasyonun yükselmesiyle, dolandırıcılıkla ilgili vakaların sayısının da paralel olarak arttığı görülüyor.

DOLANDIRICILIĞIN FARKLI YÖNTEMLERİ

E-posta Oltalama (Email Phishing): Sahte e-posta göndererek kişisel bilgileri çalmayı hedefler ve genellikle tanınmış kurumlar gibi görünür. Hedeflenmiş Oltalama (Spear Phishing): Kişisel bilgiler kullanılarak gerçekleştirilen, daha inandırıcı saldırılardır. CEO Sahtekârlığı (Business Email Compromise-BEC): Şirket çalışanları, üst düzey yöneticilerin e-posta adreslerini taklit ederek kandırılır. Telefon Oltalaması (Vishing): Telefon aracılığıyla bankacılık görevlisi veya polis gibi davranarak kişisel bilgi toplamaya yönelik bir yöntemdir. SMS Oltalaması (Smishing): Sahte SMS ile kişiyi yanıltarak kişisel bilgilerini çalamaya çalışır. Sosyal Medya Oltalaması: Sahte hesaplar veya reklamlarla kişisel bilgileri ele geçirmeyi hedefler. Kötü Amaçlı Yazılım Oltalaması (Malware Phishing): E-posta ekleri veya bağlantılar aracılığıyla kötü amaçlı yazılım bulaştırmayı amaçlar.