Telefonları Temizleme Yöntemleri: 4 İpucu

Günümüzde cep telefonları, günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası oldu. O kadar ki, tuvaletlerde bile telefonlarımızı yanımızdan ayırmıyoruz. Ancak bu alışkanlık, sağlığımız için ciddi tehditler oluşturabiliyor. Çünkü cep telefonları, dışkı bakterileri ve diğer virüsler için mükemmel bir üreme alanı haline gelebiliyor. Sağlık uzmanları üzerinde yapılan araştırmalar, cep telefonlarında yüksek düzeyde bakteri ve mikroorganizma bulunduğunu gösteriyor. Bu bakteriler, yalnızca klinik ortamlarda değil, aynı zamanda günlük yaşamda da cep telefonlarında gelişiyor.

BAKTERİ YUVASI OLARAK TELEFONLAR

Lise öğrencilerinin telefonları üzerinde gerçekleştirilen bir araştırma, telefon başına 17 binden fazla bakteri geni kopyası tespit etti. Bu durum, daha fazla bakteri ve hızlı üreme potansiyeli anlamına geliyor. Arizona Üniversitesi’nde yapılan bir çalışmada, cep telefonlarının klozet kapağından 10 kat daha fazla bakteri taşıdığı ortaya kondu. Bu bakteriler arasında E.coli, Salmonella, norovirüs, stafilokok ve gonore gibi tehlikeli türler de yer alıyor.

TELEFON TEMİZLİĞİ İÇİN ÖNERİLER

Peki, cep telefonları nasıl temizlenir? Sağlığımızı korumak adına dikkat etmemiz gereken bazı önemli noktalar mevcut. Bu konuda uygulamanız gereken dört basit adım var.