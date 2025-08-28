Gündem

TEm’de İki Gencin Şüpheli Ölümü

tem-de-iki-gencin-supheli-olumu

TRAFLİK KAZASI İHBARI ÜZERİNE POLİS EKİBİ GÖNDERİLDİ

İstanbul’un Tuzla ilçesi Tepeören Mahallesi TEM Otoyolu Ankara yönünde, önceki akşam saatlerinde meydana gelen bir trafik kazası ihbarı üzerine anında bölgeye polis ekibi yönlendiriliyor. Ekibin yaptığı incelemelerde, aracın bariyere sürterek durduğu ve başka bir yerde hasar olmadığı belirleniyor.

KAZADA HAYATINI KAYBEDENLER BELİRLENDİ

Araçta yapılan incelemede, 2 kişinin bilinci kapalı halde bulunduğu tespit ediliyor. Kimlikleri belirlenen sürücü A.A. (27) ve yanındaki S.A. (26), hastaneye kaldırıldıkları sırada hayatını kaybediyor. Polis ekipleri, araçta gerçekleştirdikleri kontrolde yeşil reçete ile satılan bir kutu ilaç buluyor. Kaza ve ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma devam ediyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Suriye’ye Harekat Planı Var Mı?

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sürekli görevinin başında olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı'nın önceden dile getirdiği mesajı yineledi.
Ekonomi

Altın Fiyatlarında Yeni Zirve Görüldü

Altın fiyatları, yatırımcılar tarafından merak edilen bir konu. Gram altın, 4.494 lira seviyesine ulaşarak rekor kırdı. 22 ayar bilezik ve diğer altın türlerinin güncel fiyatları araştırılıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.