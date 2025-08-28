TEm’de İki Gencin Şüpheli Ölümü

TRAFLİK KAZASI İHBARI ÜZERİNE POLİS EKİBİ GÖNDERİLDİ

İstanbul’un Tuzla ilçesi Tepeören Mahallesi TEM Otoyolu Ankara yönünde, önceki akşam saatlerinde meydana gelen bir trafik kazası ihbarı üzerine anında bölgeye polis ekibi yönlendiriliyor. Ekibin yaptığı incelemelerde, aracın bariyere sürterek durduğu ve başka bir yerde hasar olmadığı belirleniyor.

KAZADA HAYATINI KAYBEDENLER BELİRLENDİ

Araçta yapılan incelemede, 2 kişinin bilinci kapalı halde bulunduğu tespit ediliyor. Kimlikleri belirlenen sürücü A.A. (27) ve yanındaki S.A. (26), hastaneye kaldırıldıkları sırada hayatını kaybediyor. Polis ekipleri, araçta gerçekleştirdikleri kontrolde yeşil reçete ile satılan bir kutu ilaç buluyor. Kaza ve ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma devam ediyor.