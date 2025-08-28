Gündem

TEM’de İki Gencin Şüpheli Ölümü

KAZA HABERİNE ANİ MÜDAHALE

İstanbul’un Tuzla ilçesinde, Tepeören Mahallesi’nde TEM Otoyolu Ankara yönünde, dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazası ile ilgili ihbar üzerine hemen polis ekibi bölgeye yönlendiriliyor. Yapılan incelemelerde, aracın bariyere sürterek durduğu ve başka bir yerinde hasar olmadığı tespit ediliyor.

HASTANEYEDEN ÜZÜCÜ HABER

Araç içerisinde bilinci kapalı halde bulunan 2 kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılıyor. Kimlikleri belirlenen bu kişilerden sürücü A.A. (27) ile yanında bulunan S.A. (26), hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybediyor.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Polis ekipleri araçta gerçekleştirdikleri kontrolde, yeşil reçete ile satılan bir kutu ilaç buluyor. Kaza ve ölümlerin nedeninin belirlenmesi amacıyla başlatılan soruşturma ise sürüyor.

