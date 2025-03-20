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Tem’de Zincirleme Kazada İki Kişi Öldü

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KAZA SONRASI TRAFİK KAOSU YAŞANDI

TEM Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde, 4 tır ile 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti, ikisi ağır olmak üzere toplam dört kişi yaralandı. Olay nedeniyle oluşan uzun araç kuyrukları ise hava görüntüleriyle kaydedildi.

KAZA DETAYLARI

İstanbul istikameti Şirintepe mevkisinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen zincirleme kaza, 4 tır ile 4 otomobilin çarpışmasıyla gerçekleşti. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık, UMKE, otoyol jandarma ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Kaza sonucunda otomobillerde sıkışan bazı yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaza sırasında otomobillerden birinde bulunan sürücü Selim Kılıç ve Kadir Balaban, yaşanan şiddetli çarpışmalar sonucunda olay yerinde hayatlarını kaybetti. İki ağır yaralı ile birlikte toplam dört yaralı, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı ve Kocaeli Şehir Hastanesi, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

TRAFFİK VE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI

Kaza nedeni ile İstanbul istikametinde uzun süreli trafik akışının durmasıyla birlikte, Karayolları ekipleri yolda temizlik çalışmaları başlattı. Trafik şu an tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Ayrıca, kazaya karışan tırlarda yüklü içecekler ile odunlar yola saçıldı. Kaza alanı, havadan görüntülenerek durumun boyutu gözler önüne serildi.

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