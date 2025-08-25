Tem Otoyolu’nda Kaza: 8 Yaralı

KAZA HÜKÜMET YOLUNDA YAŞANDI

İstanbul TEM Otoyolu’nun Edirne yönünde bir trafik kazası meydana geldi. Hafriyat kamyonu ve iki otobüsün karıştığı bu kazada toplamda 8 kişi yaralandı. Olay sonrası tüm şeritler trafiğe kapatıldı ve gerekli önlemler alındı.

OLAY YERİNE HIZLA EKİPLER GİTTİ

Kazanın ardından, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine yönlendirildi. Yaralıların durumu hakkında bilgi alınırken, kazanın sebebine dair incelemeler sürüyor. Bu tür olaylar, sürücülerin dikkatli olması gereken önemli bir konu olarak karşımıza çıkıyor.