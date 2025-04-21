TEM Otoyolu’nda Zincirleme Kaza Meydana Geldi

KAZA AYRINTILARI

TEM Otoyolu İzmit Batı Gişeleri yol ayrımında Ankara istikameti yönünde 2 TIR ve 1 kamyonun karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza, saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Ankara yönünde ilerleyen H.Ö. yönetimindeki 14 ACA 638 plakalı kamyon, A.G. idaresindeki 06 FCE 783 plakalı çekici TIR ve İ.Ö. yönetimindeki 06 FAD 328 plakalı dorse TIR ile henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

SAĞLIK VE GÜVENLİK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri gönderildi. Kazada hafif yaralanan A.G., sağlık ekipleri tarafından ambulans içinde tedavi edildi. İtfaiye ekipleri ise çarpışan araçların kontrolünü sağladı.

TRAFİK DURUMU

Kaza sebebiyle 4 şeritli otoyolun 2 şeridi trafiğe kapandı. Olay yerine gelen ekipler tarafından trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlanıyor. Araçların kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.