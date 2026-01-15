Temassız Ödeme Limiti 2 Bin 500 Liraya Yükseldi

temassiz-odeme-limiti-2-bin-500-liraya-yukseldi

Kredi kartı ve banka kartı kullanıcılarını etkileyen temassız ödeme limiti 2 bin 500 liraya çıkarıldı. Bu değişiklikle birlikte, temassız işlem limitleri 1.500 liradan 2.500 liraya yükselerek yüzde 66,66’lık bir artış göstermiş oldu.

KORONAVİRÜS DÖNEMİNDE ARTTI

Koronavirüs süreciyle birlikte temassız ödeme yapmak isteyen bireylerin sayısında belirgin bir artış meydana geldi. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte temassız ödeme alım yöntemleri yaygınlaşmaya başladı.

LİMİTLERİN DÜŞÜK TUTULMASININ SEBEBİ

Temassız ödeme limitlerinin bilinçli olarak sınırlı tutulmasının nedenleri arasında yasa dışı işlemlerin engellenmesi yer alıyor. Önceki dönemlerde POS cihazları ile yakın mesafedeki vatandaşların çantalarından ya da cüzdanlarından izinsiz işlemler yapmaları söz konusuydu. Bu tür suistimallerin önüne geçmek amaçlanarak limitler aşağıda tutulmaya başlandı.

KULLANIM KOŞULLARI

Temassız ödeme imkânı, kredi kartı ya da banka kartında bu özellik bulunan herkes tarafından kullanılabiliyor. Temassız ödeme yöntemini tercih etmeyenler ise internet veya mobil bankacılık işlemlerinden bu fonksiyonu devre dışı bırakabiliyor.

