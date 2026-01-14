Temassız Ödemelerde Limit Artışı Yarın Uygulamaya Geçiyor

Temassız Ödeme Uygulamalarında YENİ DÖNEM

Kartlar ve mobil cihazlar aracılığıyla fiziksel temas olmaksızın ödeme yapılmasına imkan tanıyan temassız ödeme uygulamalarında önemli bir değişiklik yaşanıyor. 15 Ocak itibarıyla, şifresiz temassız işlem limitinin 1.500 liradan 2.500 liraya çıkarılacağı açıklandı.

BDDK’DAN BANKALARA RESMİ BİLDİRİM

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından bankalara gönderilen yazıda, temassız ödemelerde şifresiz işlem limitinin en son 1 Temmuz 2024 tarihinde 1.500 liraya yükseltildiği ifade edildi. 1,5 yıl aradan sonra yapılan bu güncelleme ile yeni limitin uygulanacağı belirtildi. Yeni düzenleme, yarından itibaren tüm bankalar için geçerli hale getirilecek.