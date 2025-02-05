TEMELLI: Öcalan’ın Çağrısı Tarihi Olacak

DEM PARTİSİ GRUP BAŞKANVEKİLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, TBMM’de bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda MHP lideri Devlet Bahçeli’nin başlattığı İmralı sürecinde terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın silah bırakma çağrısına yönelik ifadelerde bulundu.

ÇAĞRININ ZAMANI BELİRSİZ

Temelli, söz konusu çağrının zamanı ile ilgili kesin bir tarih olmadığını fakat bunun zamanla mümkün olabileceğini dile getirdi. Temelli, “Çağrıyı bekliyoruz. En kısa zamanda böyle bir çağrı yapılacak. Tarihi henüz netleşmiş değil ama bunun en kısa zamanda açıklanacağını bekliyoruz. İçeriği ne mi olacak? İçeriği çağrı yapıldığında hep beraber vakıf olacağız ama tarihi olacak bir gerçeklik” şeklinde konuştu. Temelli, Abdullah Öcalan’ın uzun yıllardır verdiği mücadelenin Kürt meselesinin demokratik ve siyasi çözümüne dair olduğunu belirtti.

BEKLENEN AÇIKLAMANIN ÖNEMİ

Temelli, “Kürt meselesinin bu çok boyutlu, çok kapsamlı probleminin demokratik çözümüne dair tarihi nitelikte bir açıklama olacaktır” ifadesini kullandı. Beklentilerinin, Öcalan’ın üzerindeki teçhizin kaldırıldığı ve kendisinin siyasi özgürlüklere kavuştuğu bir ortamda açıklama yapması yönünde olduğunu söyledi. Ancak bunun nasıl şekilleneceğine karar verecek olanın iktidar olduğunu vurguladı. “Henüz bir tarih açıklanmadı. Bekliyoruz” dedi.