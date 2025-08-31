Temettü Dağıtılacak, Tutar Belli Oldu

YATIRIMCILARA TEMETTÜ DAĞITIMI

Yatırımcılara hisse başına 3,4420289 TL brüt ve 2,9257245 TL net temettü ödemesi yapılacağı duyuruldu. Bu temettü, yatırımcılar için önemli bir fırsat oluşturuyor.

SON TARİH BELİRLENDİ

Temettü ödemesinden yararlanmak isteyen yatırımcıların, 1 Eylül 2025 tarihinde seans kapanışına kadar THYAO hisselerini portföylerinde tutmaları gerekiyor. Bu tarihten sonra gerçekleştirecekleri hisse alımları, temettü hakkı sağlamıyor. T+2 takas kuralı gereği, 2 Eylül 2025 tarihinde hak kazanılan temettü ödemeleri, 4 Eylül 2025 tarihinde yatırımcı hesaplarına yatırılacak.

TEMETTÜ VERİMİ HESAPLANDI

Şirketin yaptığı açıklamalara göre, ikinci taksit temettü verimi yaklaşık %1,85 seviyesinde belirlenirken, kesin oran 1 Eylül 2025 tarihindeki hisse kapanış fiyatına göre kesinleşecek. Bu verim oranı, yatırımcılar için önemli bir gösterge sunuyor.