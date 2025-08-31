Gündem

Temettü Dağıtımı Yapılacak, Tarih 1 Eylül

YATIRIMCIYA TEMETTÜ MİKTARI AÇIKLANDI

Yatırımcılara hisse başına 3,4420289 TL brüt ve 2,9257245 TL net temettü verileceği bildirildi.

TEMETTÜ HAKKINDA SON TARİH 1 EYLÜL

Temettü ödemesinden faydalanmak isteyen yatırımcıların, 1 Eylül 2025 Pazartesi günü seans kapanışına kadar THYAO hisselerini portföylerinde tutmaları gerekiyor. Belirtilen tarihten sonra alınan hisseler temettü hakkı tanımıyor. T+2 takas kuralı gereği, 2 Eylül’de hak kazanılan temettü ödemeleri 4 Eylül 2025 Perşembe günü yatırımcı hesaplarına geçecek.

TEMETTÜ VERİMİ BELİRLENDİ

Şirketin açıkladığı rakamlara göre, ikinci taksit temettü verimi yaklaşık %1,85 seviyesinde hesaplanıyor. Ancak kesin oran, 1 Eylül 2025 tarihindeki hisse kapanış fiyatına göre netleşecek.

