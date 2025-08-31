Ekonomi

Temettü Miktarı Açıklandı, Dağıtılacak

YATIRIMCILARA TEMETTÜ MÜJDESİ

Yatırımcılara, hisse başına toplamda 3,4420289 TL brüt ve 2,9257245 TL net temettü ödenecek.

YARARLANMA İÇİN SON TARİH BELİRLENDİ

Temettü ödemesinden yararlanmak isteyen yatırımcıların, 1 Eylül 2025 Pazartesi günü seans kapanışına kadar THYAO hisselerini portföylerinde bulundurmaları gerekiyor. Bu tarihten sonra alınacak hisseler temettü hakkı sunmuyor. T+2 takas kuralı gereği, 2 Eylül’de hak kazanılan temettü ödemeleri 4 Eylül 2025 Perşembe günü yatırımcı hesaplarına aktarılıyor.

İKİNCİ TAKSİT TEMETTÜ VERİMİ HESAPLANDI

Şirketin açıkladığı verilere göre, ikinci taksit temettü verimi yaklaşık %1,85 seviyesinde belirleniyor. Ancak kesin oran, 1 Eylül 2025 tarihinde hisse kapanış fiyatına bağlı olarak netleşecek.

Dünya

Trump’tan Chicago’ya: Suçu Azaltın Yoksa Geliyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, Illinois Valisi JB Pritzker'ı Chicago'daki suçları acilen çözmeye çağırdı ve aksi takdirde federal müdahale tehdidinde bulundu.
Spor

Fenerbahçe, Gençlerbirliği’ni 3-1 yendi

Fenerbahçe, Süper Lig'in dördüncü haftasında Gençlerbirliği'ni 3-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

