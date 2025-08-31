Temettü Miktarı Açıklandı, Dağıtılacak

YATIRIMCILARA TEMETTÜ MÜJDESİ

Yatırımcılara, hisse başına toplamda 3,4420289 TL brüt ve 2,9257245 TL net temettü ödenecek.

YARARLANMA İÇİN SON TARİH BELİRLENDİ

Temettü ödemesinden yararlanmak isteyen yatırımcıların, 1 Eylül 2025 Pazartesi günü seans kapanışına kadar THYAO hisselerini portföylerinde bulundurmaları gerekiyor. Bu tarihten sonra alınacak hisseler temettü hakkı sunmuyor. T+2 takas kuralı gereği, 2 Eylül’de hak kazanılan temettü ödemeleri 4 Eylül 2025 Perşembe günü yatırımcı hesaplarına aktarılıyor.

İKİNCİ TAKSİT TEMETTÜ VERİMİ HESAPLANDI

Şirketin açıkladığı verilere göre, ikinci taksit temettü verimi yaklaşık %1,85 seviyesinde belirleniyor. Ancak kesin oran, 1 Eylül 2025 tarihinde hisse kapanış fiyatına bağlı olarak netleşecek.