Temu Kapanabilir Mi?

Temu’nun Temsilcilik Açmaması Tartışmaları

Türkiye’de aktif olarak kullanılan e-ticaret platformu Temu’nun temsilcilik açmaması durumunda satışlarının engelleneceği iddiaları gündeme geldi. Giyimden ev eşyasına kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip olan Temu, hızla popülerlik kazanarak en çok tercih edilen uygulamalardan biri haline geldi.

Bakanlık Açıklama Yaptı

Temu’nun kapanma ihtimali konusunda kaygı içerisinde olan kullanıcılar, bu iddialara yanıt ararken Bakanlık açıklamalarda bulundu. Mynet’te yer alan bilgilere göre, Temu’nun satışlarıyla ilgili herhangi bir inceleme veya yasaklama uygulanmadığı belirtildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bakanlığın gündeminde TEMU ile ilgili herhangi bir tasarruf söz konusu değil” denildi. 1 Nisan’da yürürlüğe giren düzenleme ile yurt dışı merkezli alışveriş sitelerine temsilci bulundurma zorunluluğu getirilmişti.