Gündem

Temu Kapanabilir Mi?

temu-kapanabilir-mi

Temu’nun Temsilcilik Açmaması Tartışmaları

Türkiye’de aktif olarak kullanılan e-ticaret platformu Temu’nun temsilcilik açmaması durumunda satışlarının engelleneceği iddiaları gündeme geldi. Giyimden ev eşyasına kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip olan Temu, hızla popülerlik kazanarak en çok tercih edilen uygulamalardan biri haline geldi.

Bakanlık Açıklama Yaptı

Temu’nun kapanma ihtimali konusunda kaygı içerisinde olan kullanıcılar, bu iddialara yanıt ararken Bakanlık açıklamalarda bulundu. Mynet’te yer alan bilgilere göre, Temu’nun satışlarıyla ilgili herhangi bir inceleme veya yasaklama uygulanmadığı belirtildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bakanlığın gündeminde TEMU ile ilgili herhangi bir tasarruf söz konusu değil” denildi. 1 Nisan’da yürürlüğe giren düzenleme ile yurt dışı merkezli alışveriş sitelerine temsilci bulundurma zorunluluğu getirilmişti.

ÖNEMLİ

Gündem

Özel Hastanelerde Planlı Sezaryan Yok

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, özel hastanelerdeki planlı sezaryen yasağı ile ilgili iddiaların asılsız olduğunu duyurdu.
Gündem

Hablemitoğlu Davası Ertelendi

Ankara Üniversitesi'nden Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun ölümüyle ilgili davada sanık Nuri Gökhan Bozkır tutuklu kalacak, diğer sanıkların adli kontrolü sürecek. Dava tarihi 27 Haziran'a alındı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.