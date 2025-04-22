Temu’ya Erişim Engeli Geldi

YENİ DÜZENLEME YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Ticaret Bakanlığı, 1 Nisan’da yürürlüğe giren yeni düzenlemesi ile yurtdışından Türkiye’ye satış yapan e-ticaret platformları ve satıcılara temsilci bulundurma zorunluluğu getirdi. Ancak, özellikle Çin merkezli Temu başta olmak üzere birçok platformun bu yükümlülüğü yerine getirmediği belirleniyor.

TEMU’YA ERİŞİM ENGELİ YOLDA

Türkiye’nin yaptığı uyarılara rağmen, Temu halen temsilcilik açmadı. Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinin ardından, temsilci atamayan satıcıların tespit edilmesi için çalışmalar başlatıldı. Yükümlülüğünü yerine getirmeyen firmalara erişim engeli uygulanacak.

DENEYİM ARTMAKTA

E-ithalat kapsamında yurtdışından sipariş edilen her ürün için satıcıların belge düzenlemesi zorunlu. Buna rağmen, günlük ortalama 200 bin beyannamenin kontrol edilmesi önemli bir zorluk oluşturuyor. Bu nedenle şikayet, ihbar ve denetim mekanizmaları devreye alınarak, yönetmeliğe uyulup uyulmadığı takip edilecek.

BTK’YA BAŞVURU VE PROSEDÜRLER

Edinilen bilgilere göre, Ticaret Bakanlığı, yasalara aykırı platform ve ürün linklerini kapatmak için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) başvuracak. BTK, bu başvuruyu Erişim Sağlayıcıları Birliği’ne iletecek ve karar sulh ceza hakimi tarafından 24 saat içinde onaylanacak. Hakimin, en geç 48 saat içerisinde kararını açıklaması bekleniyor.

İTİRAZ SÜRECİ BAŞLIYOR

Erişimi engellenen satıcılar, mahkemeye 7 gün içinde itiraz edebilecek. Ancak düzenlemeye uyum sağlamayan platformların Türkiye’de faaliyet göstermesi giderek zorlaşacak.