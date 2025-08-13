Tennessee’de Sel Felaketi!

Gündem

SEL FELAKETİ NEDENİYLE HAYAT KAYBI

ABD’nin Tennessee eyaletinde yaşanan sel felaketi, 3 kişinin ölümüne yol açtı. Hamilton Bölgesi Acil Durum Yönetim Ofisi’nden Amy Maxwell, Tennessee’deki sel durumu hakkında bilgi veriyor.

YAĞIŞLARIN ETKİSİ

Maxwell, Chattanooga bölgesinde etkili olan yoğun yağışlar sırasında devrilen bir ağacın altında kalan araçta biri çocuk 3 kişinin yaşamını yitirdiğini aktarıyor. Bunun yanı sıra, yetkililer hasar kontrolü yapmak için gün içerisinde bölgeye gideceklerini ifade ediyor.

