Tepav, Merkez Bankası’na Faiz Tavsiyesi!

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı, 22’nci Para Politikası Değerlendirme Notu’nu yayımladı. Notta iç siyasetteki gelişmelerle birlikte belirsizliğin arttığı ifade edilirken, Merkez Bankası’na faizi sabit tutması tavsiye ediliyor. Rapor, son dönemlerde iç siyasette yaşanan olayların belirsizlikleri artırdığına ve bunun Türkiye ekonomisi açısından riski büyüttüğüne dikkat çekiyor. Özellikle finansal istikrar göstergelerinin titizlikle izlenmesi gerektiği, risklerin gerçekleşmesi durumunda finansal istikrarı sağlamak için önlemlere öncelik verilmesi gerektiği belirtiliyor.

ÖNCEKİ RİSKLERİN DEVAMLIĞI

TEPAV, önceki raporlarda belirtilen risklerin hala geçerliliğini koruduğunu vurguladı. Notta, enflasyon beklentilerinin hâlâ istenen seviyeye getirilmediği, devlet tarafından belirlenen mal ve hizmet fiyatlarında yüksek artışların devam ettiği, bütçe açığının yüksek seviyelerde olduğu ve ekonomi programına yönelik şikâyetlerin arttığı ifade ediliyor. Ayrıca, ihracatçıların küresel pazarlarda Çin rekabetiyle yüzleşmek zorunda kaldığı aktarılıyor.

FAİZ ÖNERİSİ: YÜZDE 43’TE SABİT

TEPAV Para Politikası Çalışma Grubu, yaptığı değerlendirmeler doğrultusunda politika faizinin yüzde 43’te sabit kalmasını öneriyor. Bunun yanı sıra, para politikasının esnekliği için Merkez Bankası’nın gecelik borç verme faizi ile repo faizi arasındaki mesafenin korunması gerektiği belirtilerek, yüzde 46 seviyesindeki gecelik borç verme faizinde herhangi bir değişiklik yapılmaması öneriliyor. TEPAV, enflasyonun kalıcı bir şekilde düşürülebilmesi için kapsamlı bir ekonomik programın bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çiziyor.