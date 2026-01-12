Tepebaşı’nda Kız Arkadaş İddiasıyla Kavga: Genç Bıçaklandı

tepebasi-nda-kiz-arkadas-iddiasiyla-kavga-genc-bicaklandi

Olay, Tepebaşı ilçesindeki Hoşnudiye Mahallesi Tunç Sokak’ta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Mehmet S.Ü. (27) ile M.A.K. (25) arasında, kız arkadaş meselesi yüzünden mesajlaşma ile başlayan tartışma, belirtilen adreste kavgaya yol açtı.

KAVGA BÜYÜDÜ

M.A.K., yanında bulundurduğu bıçakla Mehmet S.Ü.’yü boynunun sağ tarafı, ensesi, kasığı ve göbeğinin altından yaraladı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, Mehmet S.Ü. kanlar içinde yere yığılarak yardım beklemeye başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, genç adamın durumu üzerine müdahalede bulundu.

AĞIR YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Aşırı kan kaybeden ve hayati tehlike arz eden Mehmet S.Ü., yapılan ilk müdahalenin ardından Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kaçan şüpheli ise kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak geniş kapsamlı bir inceleme başlatıldığı bildirildi.

