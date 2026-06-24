Tercih Danışmanlığı İçin Rehber Öğretmenlere 11 Bin TL Ödenecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 8. sınıflar için LGS merkezi sınav sonuçlarını 10 Temmuz tarihinde resmi internet sitesi üzerinden açıklayacak. YKS tercihleri 13 ile 24 Temmuz arasında yapılacak. Rehber öğretmenler 10 iş günü tercih danışmanlığı yapacak.

REHBER ÖĞRETMENLERE 50 SAAT EK DERS ÖDENECEK

Rehber öğretmenlere haftalık 25 saatten 50 saat ek ders ödemesi yapılacak. Tahmini ek ders ücreti 220 TL’ye yükselecek. Bu durumda ödeme 11 bin TL olacak. Ödemeler Ağustos ayının ilk haftasında yapılacak.