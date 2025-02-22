Tereyağı Satışında 4 Paket Sınırı

ÜRETİM YETERSİZLİĞİ VE MALİYET ARTIŞLARI

Avrupa genelinde tereyağı üretiminde artan maliyetler, üretim yetersizliklerine yol açtı. Bu yetersizlikler, market raflarındaki tereyağı fiyatlarının belirgin şekilde yükselmesine sebep oldu. Süpermarketler,

bu durumun sonucunda oluşabilecek panik alımlarını engellemek amacıyla her müşteri için maksimum dört paket satın alma kısıtlaması getirdi.

FİYATLARDAKİ REKOR ARTIŞ

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki tereyağı fiyatları, Şubat ayında yıllık bazda ortalama yüzde 30 oranında bir artış gösterdi. Almanya konusunda Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından açıklanan verilere göre, Ocak ayında tereyağının üretici fiyatı yüzde 39,8 oranında artış yaşadı. Avrupa’da tereyağı genellikle 250 gramlık paketlerde satılıyor ve bu durum, tüketicilerin sıkça bu temel gıda ürününü satın almasını zorunlu kılıyor.

PANİK ALIMLARINA KARŞI ÖNLEMLER

Avrupa genelinde tereyağı fiyatları rekor düzeylere çıkarken, bazı süpermarketler indirimli tereyağı kampanyaları düzenlemeye başladı. Ancak, marketler, panik alımlarını önlemek için her müşteri için dört paket (her biri 250 gram) tereyağı satın alma sınırı getirdi. Bazı marketler, tereyağını yüksek değerli ürünlerle birlikte özel güvenlikli raflarda saklamaya da başladı.