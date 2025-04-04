Tereyağı Ürünlerinde Yeni Etiket Kuralları

YENİ TEBLİĞ YÜREĞE GİRDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı, “Türk Gıda Kodeksi Tereyağı ve Sadeyağ Tebliği”ni resmi olarak yayımlayarak yürürlüğe soktu. Bu tebliğ doğrultusunda tereyağı ve sadeyağın ambalajlarında bazı yenilikler gerçekleştirildi. Tereyağı ve sadeyağın hijyenik bir şekilde üretilmesi, saklanması, ambalajlanması, depolanması, taşınması ve pazarlanması için gerekli olan şartlar belirlendi. Ürünlerde kullanılan süt ve yoğurt, OEM’e uygun bir şekilde temin edilerek, “peroksidaz testine” negatif sonuç vermesi şartı getirildi.

ÜRÜNLERDEKİ TUZ MİKTARI BELİRLENDİ

Tereyağında ağırlıkça en fazla yüzde 2 tuz bulunması gerekiyor. Tuzun oluşturduğu kuru madde miktarı, süt yağsız kuru madde miktarından ayrı değerlendirilecek. Tuz ilavesi olmayan tereyağı, ağırlıkça en az yüzde 82 süt yağı içerecek. Tuz eklenmiş ve/veya çeşnili tereyağında ise ağırlıkça en az yüzde 80 süt yağı, en fazla yüzde 16 su ve maksimum yüzde 2 yağsız süt kuru maddesi bulunmasına izin veriliyor.

ÇEŞNİ MADDESİ KULLANILAMAYACAK

Çeşnili tereyağlarında taklit yapıcı veya karışık maddeler kullanılması yasaklanıyor. Sadeyağa ve çeşni katılmamış tereyağına aroma verici eklenmesine de izin verilmiyor. Tebliğ kapsamında manda sütü ve yoğurt aromaları gibi süt ürünleri aromalarının eklenmesi de yasaklandı.

ETİKETLEMEDE YENİ KURALLAR GETİRİLDİ

Ürün etiketlerinde gıda adının temel görüş alanında bulunması zorunlu hale getirildi. Tuz ilave edilmemiş tereyağında “tuz ilave edilmemiştir” ifadesi, tuz eklenmiş olanlarda ise içerikteki tuz oranı (ağırlıkça) belirtilmelidir. Ayrıca, çeşitliliğin sağlanması amacıyla kullanılan tatlandırıcıların miktarı da etiketin temel görüş alanında yer almalıdır. Hayvan türüne bağlı olarak tek bir hayvanın sütü veya kreması kullanılırsa, bu tür etiketlerde açıkça belirtilmeli, karıştırma durumunda ise bu durum “inek, koyun, keçi ve manda sütlerinden/kremalarından üretilmiştir” gibi ifadelerle ifade edilmelidir. Ancak, bu ürünlerde hayvan türlerine ait görsellere yer verilemeyecek.

TÜKETİCİLERİN KORUNMASI AMAÇLANIYOR

Bakanlık yetkilileri, bu tebliğin amacı olarak tüketicilerin korunmasını ve haksız rekabet, taklit ve tağşişin önüne geçmeyi gösteriyor. Eski düzenlemelerde yer alan “yarım yağlı tereyağı”, “dörtte üç yağlı tereyağı” gibi ifadelere son verilirken, yeni tebliğ ile bu tür ürünlerin üretimi de engellenmiş oldu. Tebliğle atıf yapılan mevzuatlar güncellenirken, ürün adının etiketin temel görüş alanında bulunması şartı getirildi. Tereyağı ve sadeyağ dışındaki diğer yağların etiketinde, reklam, tanıtım ve sunumda “bu tereyağı veya sadeyağ” algısı oluşturacak yanıltıcı ifadeler kullanılması da yasaklandı.