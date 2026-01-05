Termal Kamera İle Baca Yangınına Müdahale

termal-kamera-ile-baca-yanginina-mudahale

Yangın, Konuralp Bölgesi Orhangazi Mahallesi Necmi Hoşver Caddesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, bir yiyecek işletmesinin bacasında henüz sebebi tespit edilemeyen bir yangın çıktı.

DUMANLAR İŞLETMEYİ SARMIŞTI

İşletmeden yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarın alınmasının ardından, kısa bir süre içerisinde olay yerine ulaşan ekipler, termal kameralarla baca yangınına müdahale ederek söndürme çalışmasına başladı.

POLİS EKİPLERİ KONTROL AMAÇLI TAHLİYE YAPTI

Yangın sırasında binada oturan vatandaşlar, güvenlik tedbiri olarak polis ekipleri tarafından tahliye edildi.

