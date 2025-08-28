Termometreler 49 Dereceyi Gösterdi

Gündem

MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE HAVA SICAKLIĞI

Şanlıurfa’da devam eden mevsim normallerinin üstündeki hava sıcaklığı, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Atatürk Bulvarı’ndaki termometre 49 dereceyi gösteriyor. Kavurucu sıcaklardan korunmak isteyen vatandaşlar, özellikle Balıklıgöl Yerleşkesi, parklar ve ağaç gölgelerine giderek serinlemeye çalışıyor.

SICAKLIK NEDENİYLE SAKİNLİK GÖZLENİYOR

Aşırı sıcaklıklar nedeniyle bazı bölgelerde dikkat çeken bir sakinlik gözlemleniyor. İnsanların sıcak hava nedeniyle dışarı çıkmaktan kaçınmaları, şehirdeki günlük akışı yavaşlatıyor. Bu durum, bölgedeki yaşamı etkilemeye devam ediyor.

