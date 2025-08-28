Gündem

Termometreler 49 Dereceyi Göstermekte

HAVA SICAKLIĞI ETKİLİ OLDU

Şanlıurfa’da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, günlük yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Atatürk Bulvarı’nda yer alan termometre, 49 dereceyi gösterdi. Bu kavurucu sıcaklardan korunmak isteyen birçok vatandaş, Balıklıgöl Yerleşkesi ile parklar ve ağaç gölgelerinde serinlemeye çalışıyor.

SAKINLIKLAR GÖRÜLÜYOR

Sıcak hava nedeniyle bazı bölgelerde belirgin bir sakinlik yaşanıyor. İnsanlar, ekstrem hava koşullarının getirdiği olumsuz durumdan kaçmak için farklı alanlara yöneliyor. Bu durum, şehir içindeki hareketliliği azaltarak sessiz bir ortam oluşturuyor.

