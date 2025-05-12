Terör Örgütü PKK Silah Bırakacak

ŞAMİL TAYYAR’DAN AÇIKLAMALAR

Gözler, terör örgütü PKK’nın silah bırakma ve kendini feshetme açıklamasına odaklanmışken, AK Partili Şamil Tayyar’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Tayyar, PKK’nın bu fesih kararı sonrası sürecin nasıl ilerleyeceğine yönelik bürokrattan aldığı bilgileri aktardı. Tayyar’a göre, terör örgütü bugün silah bırakma ve feshetme kararını duyuracak. Örgüt elebaşı Abdullah Öcalan serbest bırakılmayacak ve İmralı’daki cezaevinde kalmaya devam edecek. Tayyar, PKK içindeki ihtilafların Öcalan tarafından müdahale ile çözüldüğünü ve bugün yapılacak bu açıklamanın büyük önem taşıdığını bildirdi.

TESLİM OLACAK YERLER VE ÜLKE DAĞILIMI

Tayyar’ın verdiği bilgilere göre, PKK’nın silahları Süleymaniye ve Erbil’de Türkiye’nin gözetiminde teslim edilecek. Terör örgütünün 300’e yakın sözde yöneticisi Güney Afrika, Norveç gibi üçüncü ülkelere gidecek. Suça karışmamış örgüt üyeleri, kimliklerine sahip oldukları ülkelere dönecek. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı olan yaklaşık 4 bin kişinin ise kademeli olarak sınırda teslim alınması planlanıyor. PKK kendini feshedip terör olayları sona erince, kayyım atanmış belediyelerdeki başkanların göreve iadesi gündeme gelecek. Tayyar, “Masa başındaki kararlardan daha çok sahadaki uygulamalar, sürecin seyrini somutlaştıracak” diyerek bu meselenin önemine dikkat çekti.

DEVA PARTİSİ VE İMRALIDAKİ GÖRÜŞMELER

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim’de yaptığı konuşmada, “Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın” ifadelerini kullandı. Bahçeli’nin açıklamalarının ardından DEM Parti heyeti, 26 Kasım 2024’te Abdullah Öcalan ile İmralı’da görüşmek için Adalet Bakanlığı’na başvurdu. 9 Aralık 2024’te ise Bahçeli, Meclis’teki bütçe görüşmelerinde DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın yeni bir başlangıç çağrısındaki konuşmasını alkışladı. 27 Aralık 2024’te Adalet Bakanı Tunç, DEM Parti’nin talebine olumlu yanıt verdi ve parti, 28 Aralık’ta Öcalan ile ilk görüşmelerini gerçekleştirdi.

DEM PARTİSİ’NİN BÖLGE GÖRÜŞMELERİ

DEM Partisi heyeti, sonraki günlerde partileri ziyaret ederek, 16 Şubat Pazar günü Erbil’de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ve Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesut Barzani ile görüştü. 17 Şubat’ta ise Süleymaniye’de Bafil Talabani ve Kubat Talabani ile bir araya geldi. Öcalan ile yapılan görüşmenin ardından DEM Parti heyeti, İmralı’daki görüşmeden sonra Öcalan’ın mesajını kamuoyuna duyurdu. Öcalan mesajında “Silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum” ifadeleriyle önemli bir adım attı.

Son olarak, Dem Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, 9 Mayıs’ta “PKK’nın kongresini topladığını duyurması an meselesi. Bu önemli bir adım. Bu adımın sonrası da önemli olacak” şeklinde bir açıklama yaptı. Yakında terör örgütünün kongresini 5-7 Mayıs’ta gerçekleştireceği duyuruldu.