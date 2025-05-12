‘Terörsüz Türkiye’ Dönemi: Borsa İstanbul Yükseldi!

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK’NIN AÇIKLAMASI

Terör örgütü PKK, silahlı eylemlerine son verdiğini ve kendini feshettiğini duyuruyor. Bu tarihi gelişmeyle birlikte piyasalarda olumlu bir hava oluştu. Borsa İstanbul, haftanın ilk işlem gününde önemli bir yükseliş ile günü tamamladı.

BİST 100 ENDESKİNDEKİ ARTIŞ

BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,42’lik bir artışla kapatıyor ve 9 bin 711,58 puana ulaşıyor. Böylelikle, BIST 100 endeksinin son bir haftadaki yükselişi yüzde 6,58 olarak kaydediliyor. Bu gelişmeler, piyasalardaki olumlu hava için önemli bir gösterge oluyor.