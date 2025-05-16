“Terörsüz Türkiye En Güçlü Eserimiz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Basketbol Gelişim Merkezi’nde gerçekleştirilen İstanbul GENÇFEST programında gençlere hitap etti.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİNE YAKLAŞIYORUZ

Milletçe terörsüz Türkiye hedefine önemli bir adımla yaklaştıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Terörsüz Türkiye, Türkiye Yüzyılı’nın kilit taşı olacak. Bu eseri de siz gençlerimize hediye edeceğiz. Cumhur İttifakı olarak tam bir dayanışma içinde inşallah terörü bitiriyor, Türkiye’yi huzura, kardeşliğe, refaha taşıyoruz. Bu, en büyük eserimiz olacak” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, “Yarınlarımızın mimarı siz gençlerimizle İstanbul’da bir araya gelmenin bahtiyarlığını yaşıyorum. Ülkemizin dört bir yanındaki gençlerimize sizlerin vasıtasıyla sevgilerimi ve selamlarımı gönderiyorum” sözlerini kaydetti. Ayrıca, gençlik kollarında çalışan tüm arkadaşlarına hitaben, “Gönülden kutluyorum” dedi.

GELECEĞİ TEMSİL EDİYORSUNUZ

Programa katkı veren tüm konuklara teşekkür eden Erdoğan, salonda toplanan gençlere de teşekkürlerini iletti. “Geleceğe dair ümitlerimizi yeşerten her bir gencimize şükranlarımı sunuyorum. Bu kutlu mücadelede sizlerle yol arkadaşlığı yapmaktan onur duyuyorum. Siz gençler Türkiye’nin aydınlık geleceğini temsil ediyorsunuz. Sizlere baktıkça çok daha büyük bir Türkiye görüyorum” diye ekledi.

Erdoğan, “Her biriniz bu ülkenin istikbalisiniz. Her biriniz bu ülkenin ümidisiniz. Her biriniz bu ülkenin parlak yarınlarısınız” ifadelerini kullandı.

MİLLETİMİZİN TARİHİ BİRİKİMİ

Birlik ve kardeşliğin güçlenmesini temenni eden Erdoğan, “Biz öyle sıradan bir devlet değiliz. Biz öyle sıradan bir millet değiliz” şeklinde konuştu. Tarihteki zorluklara rağmen yılmadıklarını vurgulayan Erdoğan, “Her bozgundan sonra yeniden toparlandık. Bu aziz millet başka milletlere benzemez. Bizi büyük bir millet yapan da o tecrübedir” dedi.

“Biz büyük düşünen bir milletiz” diyen Erdoğan, sorunun çözümünün Allah’ın izniyle mümkün olduğuna inandığını belirtti. “Dert mi var? Devasını bulur gideriz. Engel, badire mi var? Hepsini aşar geçeriz” dedi.

BARIŞ İÇİN GECEMİZİ GÜNDÜZÜMÜZE KATIYORUZ

Erdoğan, barış için dünya genelinde yürütülen çabalara da değinerek, “Akan kanı durdurmak için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. İnsani diplomasisinin sancaktarlığını Türkiye yapıyor” dedi. Küresel pazarda Türkiye’nin yükselmesine vurgu yaparak, “Masada ve sahada güçlü bir Türkiye var” ifadesinde bulundu.

Erdoğan, “Şiddetin terör tehdidinin olmadığı bir ülkeyi inşa etmek için yoğun gayret içerisindeyiz” dedi ve terörle mücadelede kararlı adımlar attıklarını dile getirdi.

GENÇLERİMİZİ YANLIZ BIRAKMAYACAĞIZ

Erdoğan, gençlere çeşitli imkanlar sunduklarını ve geleceği gençlerle şekillendirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi. “Savunma sanayimizi bu ülkenin genç evlatlarına emanet ettik. Artık İHA, SİHA, AKINCI’larımız var, artık insansız hava araçlarımız var. Biz dünyada parmakla gösterilen seviyelere geldik” dedi. Gençlerin önemine vurgu yaparak, “Geleceği gençlerle şekillendirmeyi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.