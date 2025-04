“Terörsüz Türkiye Gerçekleşecek Hedefimizdir”

ERDOĞAN’DAN MEZUNİYET TÖRENİNDE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uzman Erbaş Komando mezuniyet töreninde önemli ifadeler kullandı. Erdoğan, “Türkiye Cumhuriyeti barışın, istikrarın tarafındadır. Türkiye hiçbir ayrım yapmadan bölgesinde huzurun egemen olmasını samimiyetle istemektedir. Yıllardır çatışmalarla boğuşan bölgemizde yeni bir krizin çıkmasını asla istemiyoruz” dedi.

ŞEHİTLERİ UNUTMADI

Erdoğan, konuşmasında Malazgirt’ten İstanbul’un Fethi’ne kadar olan süreçte şehitleri anarak, “Şehadet şerbeti içen tüm şehitlerimize Rabbimden rahmet niyaz ediyoruz. Rabbim bu cennet vatanın her bir köşesine hakkıyla sahip çıkmayı, Türkiye’yi her alanda muzaffer kılmayı, birlik iklimini ülke çapında yeşertmeyi hepimize nasip eylesin” ifadesini kullandı. Her Mehmetçiğe vazifelerinde üstün muhakemeler dilediğini belirten Erdoğan, mezuniyet belgelerinin “namus beratları” olduğunu dile getirdi. Ayrıca, vazife icrası sırasında her zaman dikkatli olunması gerektiğine vurgu yaptı.

BÖLGEMİZDE GÜVENLİK SAĞLANMALI

Cumhurbaşkanı, geçmişi şanlı bir milletin geleceğe taşınmasının önemine dikkat çekti. “Bölgedeki huzurun temin edilmesi, yeni bir krizin çıkmaması” gerektiğini söyleyen Erdoğan, barış ve güvenliğin hakim olduğu bir iklimin oluşturulmasını arzuladıklarını ifade etti.

TERÖR MÜCADELESİNDE KARARLILIK

Erdoğan, ekonomiden dış politikaya birçok alanda sağlanan ilerlemelerle birlikte terörle mücadelede de başarılı adımlar atıldığını belirtti. Örgütün varlığının etkisiz hale getirildiğini vurgulayan Erdoğan, “Gerçekleştirdiğimiz sınır ötesi harekatlarla terörü kaynağında kurutma noktasına geldik” dedi. Terörsüz bir Türkiye hedefine ulaşmak için ittifak ve birliktelik ruhunun güçlendirileceğini ifade eden Erdoğan, ordunun bölgedeki barış ve huzurun teminatı olduğunun altını çizdi.