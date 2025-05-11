Terörsüz Türkiye Hedefine Yöneliyor

TERÖR SORUNUNDA YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Türkiye’nin yaklaşık 50 yıldır süren terör sorunu, önemli bir aşamaya geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla başlatılan iktidarın “Terörsüz Türkiye” adını verdiği süreç, terör örgütü PKK’nın kendisini feshetmesi ve silah bırakması yönündeki çağrının İmralı’dan gelmesiyle şekillendi. PKK, bu çağrının ardından kongresini topladığını açıkladı.

KONGREDE TARİHİ KARARLAR ALINDI

Kongrenin farklı bölgelerde gerçekleştirildiği belirtilse de mekan bilgisi ve Öcalan’ın mesajının iletim şekli konusunda henüz net bir bilgi bulunmuyor. Yapılan ilk açıklamada, Öcalan’ın çağrısı çerçevesinde tarihi önemde kararların alındığı ifade edildi. Bugün, örgütün silah bıraktığı ve kendisini feshettiğine dair açıklama bekleniyor.

SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

PKK’nın kendisini feshettiği açıklamasıyla birlikte izlenecek yol haritası merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’den gelen açıklamalarda, sürecin adım adım ilerleyeceği vurgulandı. Olumlu adımlara karşılık, karşıt olumlu adımların da gelebileceği ifade edildi. Ankara, örgütün tüm unsurlarıyla kendini feshetmesini bekliyor.

SİLAH TESLİMİ YOL HARİTASI NETLEŞİYOR

Bundan sonraki aşamada silahların teslim süreci gündeme gelecek ve bu konudaki yol haritasının netleşmesi bekleniyor. İkinci aşamada ise yasal düzenlemeler öne çıkacak. Dağda bulunan ve Türkiye içinde etkinlik göstermeyen terör örgütü üyelerine dair bir yasal düzenleme yapılması da beklentiler arasında. Üst düzey PKK’lıların durumu hakkında ise üçüncü ülke çözümü üzerinde çalışıldığı bilgisi var.

İFAZ DÜZENLEMESİ GÜNDEME GELECEK

Süreç içindeki beklenen düzenlemeler arasında infaz düzenlemeleri yer alıyor. DEM Parti, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’ın İmralı’daki koşullarının iyileştirilmesine dair adımlar atılmasını bekliyor.

CUMHURBAŞKANI’NDAN MÜJDE AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da yaptığı açıklamada, “Her an müjdeleri alabilirsiniz” diyerek Terörsüz Türkiye sürecine dair önemli mesajlar verdi. Süreci dikkatle izlediklerinin altını çizen Erdoğan, “40 yıldır her kesimden vatandaşımıza derin acılar yaşatan, milletçe kardeşliğimize dinamit koyan terör belasından ülkemizi kurtarmakta kararlıyız.” ifadesini kullandı.

DEVLET BAHÇELİ’YE TEŞEKKÜRLER

Gelişmeler üzerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İmralı heyetinde yer alan DEM Partili Ahmet Türk’ü telefonla arayarak sürecin hayırlı olmasını diledi. Türk, Bahçeli’ye teşekkür ederek, “Bu sürecin hayırlı olmasını diledi. Bizleri kutladı. Ben de Sayın Devlet Bahçeli’yi kutluyorum ve emeğine büyük saygı duyuyorum.” dedi. Bahçeli’nin çağrısının Türkiye’nin geleceği için önemli bir risk taşıdığına dikkat çekti.

KARDEŞLİK VURGUSU

MHP’li Meclis Başkanvekili Celal Adan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Liderimiz Devlet Bahçeli Bey’in çelikten iradesi ve bilgece idaresi sayesinde; en derin yaramız sarılmış, kan ve kin devri kapanmıştır. Nifak saçanlar, emperyalizme maşalık yapanlar kaybetmiş; Türk milleti kazanmıştır. Bin yıllık kardeşliğimiz daim olsun. Liderimiz var olsun.” şeklinde ifadeler kullandı.