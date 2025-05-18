Terörsüz Türkiye için komisyon kurulmalı

DEVLET BAHÇELİ’DEN KUTLAMA MESAJI

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Yazılı açıklamasında, PKK’nın fesih süreciyle ilgili olarak, “Bölücü terör örgütü PKK’nın 12 Mayıs 2025 tarihinde silahları bırakma ve örgütsel fesih kararını ilan etmesiyle hassas, nazik, kırılgan ve bir o kadar da sabır gerektiren yeni bir aşamaya geçilmiştir.” dedi. Bahçeli, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Şayet doğru bakılırsa, şayet dikkatle okunup anlaşılırsa yaşanmış hayat ve hadiseler mecmuunun kovuklarından sızan ve süzülen tarihi tecrübeler istikbalin karanlıkta kalan noktalarını tıpkı bir deniz feneri gibi aydınlatacaktır.”

Bahçeli açıklamalarına devam ederek, “Elbette zaman geriye değil ileriye doğru akmaktadır. Ancak ilerinin ve ilerlemenin sırrına hakim ve vakıf olabilmenin gerek şartı adım adım yürünerek geride bırakılan çetin, çetrefilli ve çileli yolları her cihetiyle idrak etmektir. Millet olmayı başarmış toplumlar tarihin fırtınalı dönemlerinde sadece ayakta kalmayı başarmakla iktifa etmemiş, sert ve şiddetli mücadele süreçlerinde akıl, ahlak, cesaret ve asalet cevherlerini elbirliğiyle gün ışığına çıkarmasını bilmişlerdir.” diye belirtti.

DİPLOMATİK ZORLUKLAR VE HUZUR ARAYIŞI

Devlet Bahçeli, “Türkiye’miz muktedir idare ve irade marifetiyle terörsüz geleceğin kalın perdesini aralamış, daralan husumet çemberini yarmak için vaziyet almış, milli birlik ve beraberliği bozucu tesirlere her kesimin katılım ve desteği mucibince, üstelik tamamıyla karşı ve kapalı bir evreye geçmiştir.” söyleyerek, Türkiye’nin her bireyinin sorumluluk taşıdığını ifade etti. Ayrıca, “Herkesin sorumlu bir dil kullanması, sonu uçuruma açılan polemik dehlizlerine kapılmaktan uzak durulması, siyasi ve ideolojik çıkar hesaplarına itibar edilmemesi hayati değer ve önemdedir.” dedi.

TOPLUMSAL AŞILAMALAR VE GÜÇLÜ BİR GELECEK

Bahçeli, “Gerçekçi, gelişmiş ve geniş kapsamlı barış gönüller ve görüşler arasında yapılandır.” diyerek, “Barış tek kanatlı kuş değildir. Kaldı ki tek kanatla havalanmak mümkün değildir. İkinci kanadın takılarak uçuşun sağlanabilmesi milletimizin tamamının özverisine, özgüvenine, alicenaplığına, metanetine, duasına ve sahiplenmesine bağlıdır.” şeklinde konuştu.

TBMM’DE YENİ KOMİSYON ÖNERİSİ

Bahçeli, “Bu kapsamda önümüzdeki dönemin yol haritasını belirlemek üzere anayasal görev, yetki ve sorumlulukla birlikte milli iradenin tecelligahı olan TBMM’nde bütün toplumsal kesimlerin temsilcileri olan siyasi partilerin katılımı ile bir komisyon kurulması akla en yatkın seçenektir.” diyerek komisyonun yapılması gerektiğini söyledi.

19 MAYIS VE GELECEK VİZYONU

Devlet Bahçeli, 19 Mayıs 1919 tarihinin Türk milletinin bağımsızlığının simgesi olduğunu vurgulayarak, “19 Mayıs atılımı o güne kadar temerküz ve temayüz etmiş Türk devlet şuurunun ayağa kalkışı, kuvveden fiille geçişi, ölü toprağını üzerinden atışıdır.” ifadesini kullandı. Türk milletinin, geleceği için temel bir vizyon oluşturması gerektiğini belirtti.

DİL VE TECİLİN ÖNEMİ

Bildirisine son veren Bahçeli, “Bu düşüncelerle, 19 Mayıs 1919’un 106’ıncı yıldönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Milli Mücadele kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi şükranla, minnetle ve rahmetle anıyor, muhterem hatıraları önünde hürmetle eğiliyorum.” diyerek Türk gençliğini ve milletini bayramda kutladı.