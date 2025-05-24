“Terörsüz Türkiye İçin Sağlam Temel”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen “Bir Şiir Bir Hayat Canım İstanbul” etkinliğinde katılımcılara hitap etti. Erdoğan, “Böyle kadim bir şehrin hizmetkarı olmaktan şeref duyuyoruz” diyerek İstanbul’un önemine vurgu yaptı.

İSTANBUL’UN DEĞERİ

İstanbul’un tarihi ve kültürel değerinin büyük olduğunu ifade eden Erdoğan, “İstanbul gibi tarihiyle kültürüyle göz bebeğimiz olan nadide bir şehirde yaşamanın bahtiyarlığı içerisindeyiz. İstanbul’la ne kadar iftihar etsek azdır” şeklinde belirtti. İleri teknoloji kullanarak yapılan sergiler sayesinde ziyaretçilerin tarihi İstanbul manzaralarını izlerken geçmişi daha yakından simgelerle tanıma fırsatı bulacaklarını dile getirdi. Bu anlamlı etkinliğin herkes için hayırlı olmasını ümit ettiğini belirtti ve emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.

NECİP FAZIL’IN ÖNEMİ

Erdoğan, milletlerin kıymetinin tarih ve medeniyete katkıları ile o toplumdan çıkan edebiyatçılarla ölçüldüğünü belirtti. “Asalet yalnızca milletlere has vasıf değildir, fikrin ve şahsiyetin de bir asaleti vardır” diyerek merhum Necip Fazıl’ın bu noktada büyük önem taşıdığını ifade etti. Erdoğan, “Üstadın çektiği çilelerin hiçbiri boşa gitmemiş, ektiği tüm tohumlar çiçek vermiş, meyveye durmuştur” sözleriyle Fazıl’ın edebi mirasına olan hayranlığını gösterdi.

ÜSTADIN MİRASINA SAHİP ÇIKMAK

Necip Fazıl’ın eserleri ve düşünceleriyle daima derin bir anlam arayışında olduğunu söyleyen Erdoğan, onun eserlerinde hem bireysel hem de toplumsal unsurlar arasında bir bağ kurduğunu ifade etti. “İnce olduğu kadar rafine, grift olduğu kadar naif dille geçmişi omuzlayıp geleceğe seslendi” diyerek üstadın eserlerinin değerini vurguladı. Onun kurduğu mirasın bir geleceği olduğunu ve bu mirası genç nesillere aktarma konusundaki kararlılığını dile getirdi. Erdoğan, “Bugün tarihini bilen bir gençlik var. Bilimden sanata, kültürden diplomasiye, bu gençlik müessir ve muteber gençliğin geleceğini inşa ediyor” dedi.

TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ

Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin geçmişi ile gurur duyan bir gençliği hedeflemesinin yanı sıra, “Bugüne kadarki en büyük eserimizi, yani Terörsüz Türkiye’yi çok yakın zamanda sağlam bir temel üzerinde yükselteceğiz” ifadeleriyle geleceğe dair umut verdi. Yine Necip Fazıl’ın hayali olan cesur ve nitelikli gençliğin yetişmesi için var güçleriyle çalışacaklarının altını çizdi.