Terörsüz Türkiye: ‘İmralı’ya Gitsin’ Önerisi

TÜRKİYE’DE TERÖRSÜZ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Meclis’te Terörsüz Türkiye süreci çerçevesinde oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, iki hafta sonra yeniden bir araya gelecek.

İŞ DÜNYASI TEMSİLCİLERİ DİNLENECEK

Toplantıda sendikalar ve iş dünyası temsilcileri dinlenecek. 11 Eylül Perşembe günü komisyona, Türk-İş, Hak-İş, DİSK, Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen, Birleşik Kamu-İş ve KESK temsilcileri davet edildi. Komisyonun 12 Eylül Cuma günü gerçekleştireceği toplantıda ise TÜSİAD ve MÜSİAD temsilcilerinin yanı sıra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu temsilcileri de sürece dair görüşlerini aktaracak.

İMRALI ÖNERİSİ GÜNDEME GELECEK

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un komisyon üyeleri içerisinden seçeceği bir heyetin İmralı’ya gitmesini önermişti. Komisyon toplantısında MHP’nin “İmralı’ya heyet gitsin” önerisinin gündeme gelmesi öngörülüyor. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ise bu konuyla ilgili olarak, “Komisyon zaman kaybetmeden gidip İmralı’da bu görüşmeyi gerçekleştirmesi çok önemlidir. Hatta hayati bir öneme sahiptir.” açıklamasında bulundu.