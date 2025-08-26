Terörsüz Türkiye Komisyonu 6. kez toplanacak

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ İLERLİYOR

Meclis’te başlatılan ‘Terörsüz Türkiye’ çalışmaları kapsamındaki tarihi komisyon, yarın altıncı kez toplanıyor. Bu toplantıda, katılımcılara söz verilecek.

BAROLAR BİRLİĞİ TEMSİLCİLERİ DİNENECEK

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun yarınki oturumunda, Türkiye Barolar Birliği temsilcileri dinlenecek. Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ile birlikte 10 ilden baro başkanları, sürece dair görüşlerini aktaracak. Hukukçular da kapsamlı sunumlar gerçekleştirecek. Perşembe günü yapılacak oturumda ise, daha önce görev yapmış olan Meclis Başkanları’nın görüş ve önerileri alınacak.

ÖNCEKİ DÖNEM BAŞKANLARI GÖRÜŞLERİNİ PAYLAŞACAK

11 eski Meclis başkanının, sürece dair görüş ve önerileri ifade edilecek. Tarihi komisyonda çalışmaların eylül ayının ortasına kadar sürmesi planlanıyor. Bu süreçte, akademisyenler ve çeşitli sivil toplum kuruluşları Meclis’te dinlenecek. Farklı kesimlerin katkılarının ardından komisyon, siyasi partilerin önerilerini de alacak. Şu ana kadar komisyon, 5 kez toplandı. Şehit yakınları, gaziler, Diyarbakır Anneleri, Cumartesi Anneleri ve Barış Anneleri dinlendi. Sivil toplum kuruluşları da süreçle ilgili görüşlerini aktardı.