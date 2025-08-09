“Terörsüz Türkiye” Komisyonunda Telefonlar Yasaklandı

KOMİSYONUN FAALİYETLERİ VE TOPLANTI GÜNDEMİ

Komisyon, “Terörsüz Türkiye” süreci çerçevesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) önemli bir platform olarak işlev görüyor. Ancak, gerçekleştirilen ikinci toplantı yalnızca gündem maddeleriyle değil, aynı zamanda Meclis tarihinde nadir rastlanan bir önlemle de dikkat çekti. TBMM geçmişte birçok gizli toplantıya ev sahipliği yapmış ve bu toplantıların tutanaklarının en az on yıl boyunca gizli tutulduğu biliniyor. Toplantı öncesinde basın mensuplarının bulunduğu bölümlerin kapatılması gibi güvenlik önlemleri de alınırken, içeride yaşanan bilgi sızıntıları tedirginlik yaratmıştı.

YENİ GÜVENLİK ÖNLEMİ: TELEFON YASAKLANIYOR

Komisyonun ilk toplantısında dışarıya sızan bazı bilgilerin ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bilgi güvenliğini sağlamak amacıyla radikal bir karar aldı. Bu karara göre, milletvekillerinin toplantılara cep telefonlarıyla gelmemeleri talep edildi. Böylelikle toplantıların gizliliğinin korunması ve dışarıya bilgi sızmasının önlenmesi hedeflendi. İkinci toplantıda bu karar uygulandı ve vekillerin cep telefonları toplantı girişinde toplandı. Bu uygulama, Meclis tarihinde nadir görülen bir uygulama olarak kayıtlara geçti. Böylece Komisyonun hassas gündeminin gizliliği korunurken bilgi sızıntılarını engellemeye yönelik bir adım atılmış oldu.

BİLGİ GÜVENLİĞİNE VERİLEN ÖNEM

Bu uygulama, TBMM içindeki disiplin ve güvenlik tedbirlerinin arttığını, kritik süreçlerde bilgi akışının kontrol altına alınması için yeni yöntemlerin devreye sokulduğunu gösteriyor. Komisyon üyeleri arasında telefonları toplanan vekillerin toplantı süresince iletişimden mahrum kalmaları ise dikkat çeken bir diğer unsur oldu. Sonuç olarak, “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu” toplantılarında uygulanan bu yeni güvenlik önlemi, Meclis’in kritik süreçlerde bilgi güvenliğine verdiği önemin somut bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Gelecekte benzer önlemlerin yaygınlık kazanıp kazanmayacağı ise izlenmesi gereken bir konu olarak gündemde kalıyor.