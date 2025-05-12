“Terörsüz Türkiye’nin Kazananı Milletimiz Olacak”

PKK’NIN AÇIKLAMASIYLA BİRLİKTE MEMNUNİYET ARTTI

Bölücü terör örgütü PKK’nın silah bırakma ve fesih kararını resmen duyurması, hem yurt genelinde hem de uluslararası arenada olumlu tepkilerle karşılandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bu önemli gelişmeyle ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

MİLLETİMİZ YENİ BİR İLERLEME KAYDETTİ

Numan Kurtulmuş, “Milletimiz, terörden tamamen kurtulmak ve demokratik siyasetin zeminini güçlendirmek üzere yeni bir eşiğe gelmiştir” ifadelerini kullandı. Yapılan açıklamada silahlı dönemin sona erdiğinin belirtilmesi, toplum için umut verici buluyor. Kurtulmuş, bu adımların hızla ve tereddütsüz tamamlanmasının toplumsal barış yolunda önemli bir fırsat oluşturduğunu vurguladı. “Terörün ve şiddetin meşruiyeti yoktur,” diyen Kurtulmuş, barış, adalet ve özgür düşüncenin bu topraklarda tam anlamıyla egemen kılınmasının milletin borcu olduğunu belirtti.

HALKIMIZIN KAZANIMI OLACAKTIR

Kurtulmuş, “Halkın her kesiminin kendini güvenli ve onurlu hissettiği bir ortam için siyaset, yargı, yasama ve yürütme erkleriyle birlikte sorumlulukla hareket etmek zorundadır” açıklamasını yaptı. Bu sürecin sadece Türkiye için değil, tüm bölgenin huzuru ve istikrarı açısından tarihi bir fırsat sunduğuna dikkat çekti. Terörsüz bir Türkiye’nin, halkın katılımıyla ve Meclis’in iradesiyle yeşereceğini ifade etti.

UMUTLARIMIZI BÜYÜTME ZAMANI

Kurtulmuş, “Şiddetsiz bir gelecek ve çoğulcu bir demokrasi adına açılan bu kapı, milletimizin umutlarını büyütmeli” ifadesiyle siyaset kurumunun bu umudu karşılıksız bırakmaması gerektiğini söyledi. Yeni dönemin Türkiye’de kalıcı barışa, demokratikleşmeye ve huzur ortamına katkı sağlamasını diledi. Birlik ve kardeşlik ruhuyla daha güçlü yarınlara ilerleme dileğiyle milletimize hayırlı olsun temennisinde bulundu.