Terörsüz Türkiye Süreci, Dernekler Geliyor

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Süreç tüm titizliğiyle sürüyor. Terörsüz Türkiye sürecine yönelik olarak Meclis’te oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, yeniden 19-20 Ağustos tarihlerinde bir araya gelecek. TBMM Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, toplantının TBMM Tören Salonu’nda, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında gerçekleştirileceği ifade edildi.

BİLGİ SUNUMU ÖZDEMİR GÖKTAŞ’TAN

Açıklamada, 19 Ağustos 2025 Salı günü saat 14.00’te düzenlenecek olan komisyonun birinci oturumunda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın komisyona sunum yapacağı vurgulandı.

ŞEHİT VE GAZİ DERNEKLERİ KATILIYOR

Komisyon toplantısına katılacak derneklerin ve vakıfların da belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Komisyon toplantısının birinci oturumunda Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı temsilcileri yer alacak. İkinci oturumda ise Diyarbakır Anneleri dinlenilecek. 20 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 14.00’te düzenlenecek Komisyon toplantısının birinci oturumunda Cumartesi Anneleri ile Barış Anneleri, ikinci oturumda ise İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İnsan Hakları Derneği (İHD), İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) ile Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı temsilcileri dinlenecek.”