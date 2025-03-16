Terörü Hayatımızdan Çıkarmanın Zamanı Geldi

TERÖRÜ HAYATIMIZDAN ÇIKARMA ZAMANI

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti heyetinin MHP’ye gerçekleştireceği ikinci ziyaret öncesi bir basın açıklaması yaparak önemli mesajlar iletti. Bahçeli, terörü kalıcı bir şekilde hayatımızdan çıkarmanın şart olduğunu vurgularken, Suriye’deki olaylara ve PKK’nın fesih sürecine dikkat çekti.

PKK’NIN FESHİ GEREKİYOR

Bahçeli, “Artık terörü kalıcı olarak hayatımızdan çıkarmanın zamanı gelip çatmıştır. Çünkü terörle varılacak hiçbir yer, erişilecek hiçbir menzil yoktur” diyerek PKK’nın 41 yıllık süreçte yalnızca yıkım ve şiddet doğurduğunu ifade etti. 27 Şubat 2025 tarihinde Öcalan’ın “Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı” ile PKK’nın feshedilmesi ve silahların teslim edilmesinin gerektiğini belirtti. Bu çağrıyı ise “talimatla bezenmiş ve belgelenmiş” olarak tanımladı.

SURİYE’DEKİ ANLAŞMA ÖNEMLİ

Bahçeli, Suriye Arap Cumhuriyeti ile PYD/YPG arasında imzalanan 10 Mart tarihli 8 maddelik anlaşmayı önemli bir gelişme olarak değerlendirdi. “Suriye’nin siyasi ve toprak bütünlüğü tescillendi. YPG/PYD’nin kendini feshetmesi ve silah bırakması ciddi bir gelişme” ifadesini kullandı. Ayrıca, Suriye’nin kuzeydoğusundaki kurumların entegrasyonu ve Kürt toplumunun Suriye’nin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmesinin önemine dikkat çekti.

DEM PARTİ İLE GÖRÜŞMELER VE CHP ELEŞTİRİSİ

Bahçeli, DEM Parti heyetinin diğer siyasi partilerle yürüttüğü görüşmeleri ve terörsüz Türkiye mücadelesine olan desteklerinin takdir edilmesi gerektiğini belirtti. Yarın MHP’yi ziyaret edecek heyete, parti adına görüş alışverişinde bulunacağını ifade etti. Ancak CHP’yi sert bir dille eleştirerek, “Terörsüz Türkiye hedefini sabote etme gayreti, diyalog kanallarını baltalama çabası CHP’yi bozguncu bir odağa dönüştürmüştür” dedi. CHP’nin demokrasi anlayışını “icazetli tek kişinin oylanacağı karikatür bir önseçim” olarak tanımladı.

MİLLİ BİRLİK VE BAYRAM TEMENNİSİ

Bahçeli, “Önyargılardan kurtulup milli ve manevi temelde bir gelecek inşa etmeliyiz. Çanakkale ruhuyla sarılmak milli varlığımızın muhafazası için bir vecibedir” şeklinde konuştu. Ayrıca, Nevruz ve Ramazan Bayramı’nı anarak, “Her günümüz bayram olsun, ülkemiz bayram yerine dönsün” temennisinde bulundu. Türk milletinin yeni emperyalizmin tuzaklarına karşı birlik ve beraberlik içinde var olacağını savunarak milli dayanışmanın önemine vurgu yaptı.