“Terrorizmsiz Türkiye” Amaçlı MİLLİ DAYANIŞMA Toplandı!

TBMM’DE YENİ TOPLANTI GERÇEKLEŞİYOR

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, “terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı. Bu komisyonun 5. toplantısı başarıyla tamamlandı. Komisyon, 27 Ağustos’ta TBMM Başkanlarını, 28 Ağustos’ta da Türkiye Barolar Birliği ve hukukçuları dinleyecek.

TALEPLERİN DİLE GETİRİLMESİ

Toplantıda “Cumartesi Anneleri” ve “Barış Anneleri” yer aldı. Kurtulmuş, açılış konuşmasında, komisyonun ilk üç toplantısında çalışma düzeninin oluşturulduğunu belirtti ve “Dün şehit ailelerini, gazileri ve ‘Diyarbakır Anneleri’ni dinledik. Bugün ise ‘Cumartesi Anneleri’ni ve ‘Barış Anneleri’ni dinleyerek toplumun farklı kesimleriyle bir araya geliyoruz” dedi. Süreçte yaşanan acıların herkesin ortak acısı olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, yaşanılanların bir daha yaşanmaması için gerekli adımların atılması gerektiğini ifade etti.

PROVOKATÖRLERE KARŞI ORTAK KARARLILIK

Kurtulmuş, “Samimiyetle, iyi niyetle bir araya gelen çözüm üretmeye çalışanlar olduğu gibi, süreci zehirlemek isteyenlerin de var olduğunu biliyoruz” dedi. Toplantıda ele alınmayan konuların içindeki provokasyonların, komisyonun çalışmalarını etkilemeyeceğini vurguladı. Türkiye’de 11 siyasi partiyi temsil eden 51 kişiden oluşan bu komisyon, ortak hedef doğrultusunda çalışmaya devam etmekte kararlı.

ADALLET TALEPLERİ VE GÖZLETLER

Cumartesi Anneleri’nin görüşleri, toplantıda dinlenmeye devam etti. İkbal Eren Yarıcı, ağabeyi Hayrettin Eren hakkında adalet sağlanmasına yönelik taleplerini dile getirerek, “Bu komisyonun çözüm odaklı olduğuna inanmak istiyoruz” dedi. Yarıcı’nın yanı sıra başka anneler de adalet arayışlarını ve çözüm önerilerini paylaştı. Besna Tosun, kaybolan babasıyla ilgili acısını paylaşarak, insanlığa karşı işlenen suçların zaman aşımına uğramaması gerektiğini belirtti.

BARIS TALEPLERİ YÜKSELTİLİYOR

Nezahat Teke ise barış ve annelerin acılarıyla ilgili duygularını ifade etti. “Analar ağlamasın, silahlar sussun. Evlatlarımız ölmesin” diyerek, hem Türk hem de Kürt anneleri için aynı duyguları taşıdığını belirtti. Teke’nin ifadesine göre, savaşın sona ermesi için bu acılara son vermek gerekiyor. Bu süreçte anneler, barış ve adalet için mücadelelerini sürdüreceklerini vurguladı.

KOMİSYON ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun 5. toplantısı sona erdi. Komisyon, yakın zamanda TBMM Başkanlarını ve Türkiye Barolar Birliği ile hukukçuları dinlemeye devam edecek. Kurtulmuş, komisyonun üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğini ve barışın sağlanması için çalışmaları sürdüreceğini belirtti.